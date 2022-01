Los padres de una estrella de Hallmark fallecieron el mismo día: ¿qué pasó?

Los padres de la estrella de Hallmark, Alicia Witt, murieron inesperadamente a la edad de 87 y 75 años. Robert y Diane Witt fueron encontrados muertos en su casa el 20 de diciembre, después de que Witt le pidiera a un miembro de la familia que los visitara para comprobar su estado.

Un obituario que se acaba de publicar el 20 de enero describió a la pareja “como almas mágicas”, que amaban a los animales y caminar al aire libre. Los Witt fueron descritos como prácticamente inseparables a lo largo de su largo matrimonio. Aún no se ha establecido una causa de muerte para la pareja.

El obituario detalló a una pareja a la que le encantaba viajar, comer y eran ‘completamente inseparables’

Un obituario bellamente escrito en honor a Robert y Diane Witt se publicó en Telegram & Gazette el 20 de enero, exactamente un mes después de que la pareja fuera encontrada muerta. El obituario describía a una pareja que era “completamente inseparable”, a quienes les encantaba comer, les encantaba viajar y les gustaban las mascotas.

El obituario reveló que Robert Witt había enseñado ciencias y física a estudiantes de secundaria durante más de 35 años antes de jubilarse en 1994. Después de jubilarse, comenzó a dedicarse a la fotografía y fue acreditado por la Asociación Estadounidense de Fotógrafos. Pasó su retiro tomando fotos profesionales en eventos como bodas y graduaciones. Pero, señaló su obituario, su tema favorito de fotografía era tomar retratos de personas y animales.

El obituario también señaló que Diane amaba a todos los animales, “especialmente a sus amados nietos peludos”. A ella y a Robert (a quien generalmente se le llamaba Bob) también les encantaba la música, salir a caminar todos los días y viajar. Sus viajes los llevaron a Europa, América del Sur y Australia antes de tener hijos y celebraron su 50 aniversario de bodas en Nashville.

Según el obituario, tanto a Diane como a Bob les encantaban las flores y a Bob le encantaba jugar al ajedrez. “Su hija Alicia solo le ganó dos veces”, compartió el artículo, y agregó que Bob nunca dejó que sus hijos ganaran, sino que les enseñó sus estrategias. El artículo bromeaba sobre la cantidad de comida que a Diane le encantaba comer (“con frecuencia asombraba a la gente por la cantidad que podía consumir”).

En un giro más sombrío, el artículo concluyó compartiendo que la pareja se aisló más debido a “temores por el COVID-19” y dejó de salir a caminar todos los días. El obituario concluyó: “Eran almas mágicas y originales, enloquecedoramente tercas, asombrosamente brillantes, ferozmente independientes, absolutamente irremplazables, y aquellos de nosotros que los amamos los extrañamos mucho”.

El obituario también señaló que las personas que deseen donar en nombre de la pareja pueden hacer donaciones al Ejército de Salvación de Worcester o al Banco de Alimentos del Condado de Worcester.

La causa de su muerte aún no se conoce

Aún se desconoce la causa de la muerte de la pareja, informó Telegram & Gazette el 20 de enero. No había signos de trauma en la escena. Y aunque no tenían el horno en funcionamiento, no estaba claro si eso jugó un papel en sus muertes. Algunos vecinos le dijeron a Boston 25 que no habían oído hablar de ningún problema de calefacción en la casa. La policía le dijo a Boston 25 que la hipotermia podría haber jugado un papel en la muerte de los Witt, pero no estaban seguros.

La pareja había informado que tenía problemas de salud después de que su casa sufriera daños, que un vecino le dijo al Boston Herald que estaba en “pésimas condiciones” después de una tormenta de hielo que tuvo lugar en 2008. Los registros judiciales de un caso de 2011 presentado contra Hanover Insurance afirmaron que el moho y la exposición a la fibra de vidrio había dejado a Diane Witt con “dificultades de memoria y comunicación”.

Telegram & Gazette informó que el caso alega que los $110,000 pagados no fueron suficientes para reparar el daño a su hogar. El abogado de la aseguradora, en respuesta, afirmó en 2017 que la pareja solo hizo reparaciones rudimentarias.

El subjefe de bomberos de Worcester, Adam Roche, dijo a Telegram & Gazette que no había señales de monóxido de carbono en la casa.

Los documentos judiciales obtenidos por Telegram & Gazette revelaron que los Witt se quedaron en su casa la mayor parte del tiempo porque el cáncer de Robert Witt provocó que fuera persona vulnerable ante el coronavirus.