OZUNA anuncia gira mundial: ¿Dónde podrás ver al cantante?

El multi-premiado cantante y compositor e ícono de la música urbana Latina, OZUNA, anunció hoy su nueva gira mundial de conciertos, con 38 fechas ya confirmadas entre Europa y Estados Unidos. El Ozuna U.S. Tour 2022 – Powered by Solana, dará inicio el 30 de septiembre en el Barclays Center en Brooklyn, NY, haciendo paradas en arenas alrededor de la nación, incluyendo el Kia Forum en Los Ángeles y el FTX Arena en Miami, entre otras ciudades. Boletos en la ciudad de Nueva York disponible en seatgeek.com. Para comprar boletos en Midland, TX acceda www.Etix.com, todas las demás ciudades a la venta a través de: www.ticketmaster.com.

¿Cuándo arranca la venta de boletos?

La principal promotora de conciertos de música latina Elite Marketing Media (EMM), a cargo de la producción de la gira de Ozuna en la nación norteamericana, informó que la venta de boletos para el público en general comienza a partir del miércoles, 25 de mayo de 2022 a las 10:00 am (hora local). La preventa Spotify Fans First está disponible desde hoy a las 10:00 a.m. (hora local); seguido de otras preventas especiales. Detalle de itinerarios y venta de boletos de la anticipada gira, están disponibles en ozunaworldtour.com.

Ozuna también ha anunciado que se está asociando con Solana para algunas iniciativas NFT y Web3, que se están construyendo sobre el blockchain de alto rendimiento de Solana. Por primera vez, Ozuna ofrecerá a sus fanáticos en Estados Unidos experiencias VIP y Meet & Greet mejoradas, auspiciado por Solana. Ozuna y Solana anunciarán pronto más detalles sobre esta alianza especial, la primera de su tipo.

La gira mundial de conciertos del aclamado exponente de reggaetón y trap en español dará inicio este verano en el continente europeo, comenzando en la ciudad de Sevilla, España, el 30 de junio de 2022. Entre las 14 fechas ya confirmadas de la gira en Europa se incluyen paradas en varias ciudades en los países de Suiza, Holanda, Luxemburgo, Francia, Italia, y España. La gira en Europa, organizada por la promotora Mad Music, se extenderá hasta el 31 de julio, cerrando en Ibiza, España. Los boletos ya están a la venta en los canales habituales.

Nuevas fechas y ciudades donde se estará presentando Ozuna en concierto serán anunciadas próximamente.

Ozuna, no solo se destaca por ser uno de los artistas latinos más escuchados a nivel global en la actualidad, sino que también es uno de los más esperados por ver en tarima, razón por la cual ha abarrotado a máxima capacidad estadios y salas de conciertos alrededor del mundo. Su contagiosa energía en tarima, conexión con la audiencia, combinado con su indiscutible talento y carisma ha cautivado a millones de fanáticos; y finalmente, tras más de dos años de espera por causa de la pandemia del COVID-19, el público en general tendrá la oportunidad de ver al multifacético ídolo internacional en un nuevo show en vivo, donde no pararán de cantar y bailar de principio a fin. El intérprete de decenas de éxitos musicales como “Si Tu Marido No Te Quiere”, “Tu Foto”, “Taki Taki”, y “Caramelo” regresa a los escenarios con un repertorio musical renovado y una producción de alto nivel, que contará con elaborados efectos audiovisuales y tecnología avanzada.