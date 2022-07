OYE: J Balvin le da una mano a la salud mental

JBalvin no deja de sorprender. La súper estrella mundial, empresario y activista no sólo recibió el Premio ‘Agente de Cambio’ en la más reciente edición de “Premios Juventud”, otorgado por sus esfuerzos para romper el estigma de la salud emocional y mental, en una ceremonia de premiación que reconoce a lo mejor de la música latina, las causas sociales y la cultura pop. Tras esta noticia, la aplicación de bienestar creativo OYE co fundada por Balvin, anuncia que reforzará su compromiso, destinando 1 millón de dólares a la producción de contenido de creadores de bienestar Latinxs.

Qué es OYE

De acuerdo al comunicado de prensa oficial enviado por el equipo detrás de OYE, esta es una plataforma de bienestar creativo que acompaña a lxs usuarixs a sentirse mejor, avivar su creatividad y convertirse en el futuro. OYE impulsa a las mismas culturas y comunidades que apoyaron a Balvin en su ascenso a estrella mundial; convocando a más creadores Latinxs a compartir sus prácticas de bienestar a través de la app.

Sobre el proyecto, J Balvin aseguró:

“El bienestar creativo nos invita a transformar las emociones en acciones creativas. Creo que lxs creadores Latinxs pueden ayudar al mundo a sentirse mejor y crear un futuro lleno de posibilildades. Ese es el propósito de OYE, y la razón por la que estamos invirtiendo en creadores de bienestar Latinx”.

La idea de OYE está inspirada en el deseo de Balvin por ayudar a las personas a superar obstáculos similares a los que él ha atravesado. El artista nominado al Grammy®, Billboard, Latin Grammy® y MTV Video Music Award ha compartido a través de distintos medios su experiencia con la salud mental y emocional. Desafortunadamente, este tema aún se considera tabú en gran parte de la comunidad latina y en muchas culturas en todo el mundo. A través de OYE, su propia experiencia se ha vuelto el motor impulsor de la innovación, conviertiendo un viaje personal en una plataforma que transformará la vida de millones de personas alrededor del mundo.

La aplicación OYE se lanzará en septiembre de este año, ofreciendo distintas prácticas de bienestar creativo elaboradas por creadores bilingües que representan una gran variedad de culturas Latinx, con el proposito de sentirse mejor, avivar su creatividad y convertirse en el futuro. OYE es un espacio seguro para que las personas desarrollen su potencial humano e incorporen el bienestar creativo en su vida cotidiana. A través de un contenido único y prácticas diarias de bienestar creativo –diseñadas en español e inglés por Latinx Creators–, OYE facilita un equilibrio entre el bienestar emocional, la salud física y las relaciones interpersonales.

Con la inversión en la producción de contenido de bienestar Latinx, OYE se compromete a fomentar nuevos mundos de bienestar que sean más diversos, más creativos y más representativos del futuro.

“Para sostener la creatividad a través del tiempo, se requiere de equilibrio emocional y mental”, agregó Balvin. “OYE está diseñada para ayudar a millones de personas a vivir una vida más plena y creativa. Es el tipo de contenido y comunidad que desearía haber descubierto en mi propio camino”.