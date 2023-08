“Oscuro Veneno” es protagonizada por Pedro Moreno y Candela Márquez – ENTREVISTA

La cinta de acción Oscuro Veneno está protagonizada por el actor cubano Pedro Moreno y la actriz española Candela Márquez. Oscuro Veneno ya está disponible en Canela TV, y la aplicación es gratuita.

En esta segunda entrega Márquez se vuelve a meter en la piel de Helena para una nueva misión de agente. Ya que su arma secreta es “la seducción”. Ella deberá infiltrarse en la vida de un reconocido científico, sospechoso de estar confeccionando un virus letal. Pero su sensualidad no será suficiente para enfrentar este nuevo reto. Ya que tendrá que recurrir a las artes marciales para defenderse.

Durante una entrevista para AhoraMismo.com, Márquez y Moreno hablaron de sus personajes en esta historia que marca el regreso de sus personajes que interpretaron en La Seductora, cinta que estreno en 2020 por Pantaya. Ahora lanzan la segunda parte, Oscuro Veneno por Canela TV. (En la entrevista se menciona que La Seductora salió hace 7 años, información está incorrecta, ya que la cinta estreno en 2020, según IMBD).

En la entrevista Márquez habla sobre cómo Helena es la encargada de ponerle acción a la historia.”Para mí fue un reto. No es nada fácil hacer artes marciales es una cosa de otro nivel”, dijo Márquez en entrevista. “Tienes que tener un grado de concentración bastante elevado. En esta segunda entrega Elena tenía todo el peso de la acción. Me puse muy emocionada. Qué bueno que me toca a mí tener la acción”.

Mientras que para Moreno fue todo lo contrario. En esta ocasión Moreno se encontraba pasando una crisis de salud. El actor le contó a Mezcal TV que se encontraba luchando para recuperar la movilidad de su rodilla derecha y hasta se sometió a tres cirugías y dos reemplazos de ligamento cruzado y menisco. Cuando grabó esta historia en Tijuana aún no podía caminar bien. “Yo leí el guión y gracias a Dios el guión estaba acorde a mis comodidades”, cuenta Moreno. “No podía caminar, andaba con muletas todavía, y si uno se fija en la película casi siempre el personaje estaba sentado en un bar, estaba en una oficina o simplemente es un traslado de un punto A a un punto B muy sencillo”, añade Moreno. “Podía caminar, dar algunos pasos, pero en seguida ya cortaban y entonces me volvía a recargar en la muleta”.

Play

El actor además se sometió a un tratamiento de células madre y confía en recuperar por completo la movilidad de su rodilla en los próximos tres meses.

Mientras tanto se Moreno y Márquez se encuentran promocionando Oscuro Veneno

y confían que haya una tercera aventura.



Así que no duden en bajar la aplicación de Canela TV, que es gratis. Todas las películas de Canela son de habla hispana. No son películas que están dobladas.

Más sobre “Oscuro Veneno”

De los creadores de ‘La Seductora’ llega esta nueva historia que sigue la nueva misión del agente secreto, Helena Zapata, quien se infiltra en el círculo íntimo de un científico para detener un virus mortal.

Esta película thriller está protagonizada por Candela Márquez, Pedro Moreno y Eduardo Yáñez.

“Oscuro Veneno” es una película original de Canela y Cinelatino en coproducción con Hemisphere Media Group y ya está disponible en el servicio de streaming de Canela.TV.

