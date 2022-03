LIVE STREAM: Cómo ver los Oscars 2022 en vivo

La noche más importante en el cine es la ceremonia anual de los Premios de la Academia. Este año, los Oscars se transmiten en vivo el domingo 27 de marzo a partir de las 8:00 PM Hora del Este/Pacífico en ABC.

Si no tiene cable, aquí hay algunas formas diferentes de ver los Oscars 2022 en vivo en línea:

Puede ver una transmisión en vivo de ABC (en vivo en la mayoría de los mercados) y más de 100 otros canales de TV en FuboTV, que puedes usar gratis con una prueba de siete días aquí mismo:

Prueba gratuita de FuboTV

Una vez que se haya registrado en FuboTV, puede ver los Oscars 2022 en vivo en la aplicación FuboTV , que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast , Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como un Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV .

Si no puede ver en vivo, FuboTV viene con 250 horas de espacio DVR en la nube, así como una función de retrospectiva de 72 horas, que le permite ver la mayoría de los programas nuevos a pedido dentro de los tres días (y a veces más) de su conclusión, incluso si no los registra.

DirecTV Stream (anteriormente AT&T TV) tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. ABC (en vivo en la mayoría de los mercados) está incluido en todos, pero puede elegir cualquier paquete y complemento que desee con su prueba gratuita de 14 días.

Tenga en cuenta que la prueba gratuita no se anuncia como tal, pero la cantidad que debe pagar hoy será de $0 al registrarse. Si mira en su computadora, teléfono o tableta, no se le cobrará durante 14 días. Si mira en un dispositivo de transmisión en su televisor (Roku, Fire Stick, Apple TV, etc.), se le cobrará el primer mes, pero aún puede obtener un reembolso completo si cancela antes de los 14 días:

Prueba gratuita de DirecTV Stream

Una vez que se haya registrado en DirecTV Stream, puede ver los Oscars 2022 en vivo en la aplicación de Directv Stream , que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV , Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de DirecTV Stream .

Si no puede ver en vivo, DirecTV Stream también viene con 20 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a horas ilimitadas).

Puede ver una transmisión en vivo de ABC (en vivo en la mayoría de los mercados) y más de 65 canales de TV en Vidgo, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratuita de Vidgo

Una vez que se haya registrado en Vidgo con TV en vivo, puede ver los Oscars 2022 en vivo, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, PlayStation 4 o 5, Nintendo Switch, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o Android tableta. O puedes mirar en tu computadora a través del sitio web de Vidgo.

Puede ver una transmisión en vivo de ABC (en vivo en la mayoría de los mercados) y más de 65 canales de TV a través de Hulu With Live TV , que ahora también incluye ESPN + y Disney + como parte de su paquete especial:

Obtén Hulu con TV en vivo

Una vez que se haya registrado en Hulu con TV en vivo, puede ver los Oscars 2022 en vivo en la aplicación Hulu, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, PlayStation 4 o 5, Nintendo Switch, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o Android tableta. O puedes mirar en tu computadora a través del sitio web de Hulu .

Si no puede ver en vivo, Hulu con TV en vivo viene con su extensa biblioteca a pedido (que incluye la mayoría de los programas después de su emisión) y 50 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a “DVR en la nube mejorado”, que le brinda 200 horas de espacio DVR y la capacidad de avanzar rápidamente a través de comerciales).

Avance de los Oscars 2022

Presentados por Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes, los Oscars 2022 honrarán a los mejores cineastas del año pasado.

“El espectáculo de este año se trata de unir a los amantes del cine. Es oportuno que hayamos alineado a tres de las mujeres más dinámicas e hilarantes con estilos cómicos muy diferentes”, dijo el productor del programa Will Packer en un comunicado. “Sé que la diversión que tendrán Regina, Amy y Wanda también se traducirá a nuestra audiencia. ¡Esperen lo inesperado!”.

“Queremos que la gente se prepare para pasar un buen rato. Ha pasado un tiempo”, agregaron Hall, Schumer y Sykes.

“Imagínese tener a una de las mujeres más divertidas de la comedia hoy en día como anfitriona de los Oscar. Ahora, multiplíquenlo por tres”, dijo Craig Erwich, presidente de Hulu Originals y ABC Entertainment. “Regina, Amy y Wanda son potencias de la comedia que harán historia como el primer trío femenino en presentar la noche más importante del entretenimiento, y estamos encantados de tenerlas a la cabeza para ofrecer un espectáculo increíble lleno de risas y momentos inolvidables”.

“Estamos fortalecidos por la visión de Will para los Oscar de este año: Celebrar a los amantes del cine junto con los cineastas y destacar los favoritos de los fanáticos que demuestran cómo el cine puede unirnos a todos”, dijeron el presidente de la Academia, David Rubin, y la directora ejecutiva de la Academia, Dawn Hudson. “Las anfitrionas de esta fiesta repleta de estrellas son tres mujeres poderosas y divertidas que nos invitan a reír y animar a los mejores y más brillantes del año en el cine”.

El espectáculo también cuenta con increíbles presentaciones en vivo de las canciones originales nominadas al Oscars.

Las actuaciones musicales incluyen:

“Be Alive” de “King Richard” – Interpretada por Beyoncé

Música y letra de DIXSON y Beyoncé Knowles-Carter

Música y letra de DIXSON y Beyoncé Knowles-Carter “Dos Oruguitas” de “Encanto” – Interpretada por Sebastián Yatra

Música y Letra de Lin-Manuel Miranda

Música y Letra de Lin-Manuel Miranda “No Time To Die” de “No Time to Die” – Interpretada por Billie Eilish y FINNEAS

Música y letra de Billie Eilish y Finneas O’Connell

Música y letra de Billie Eilish y Finneas O’Connell “Somehow You Do” de “Four Good Days” – Interpretada por Reba McEntire

Música y letra de Diane Warren

Van Morrison también está nominado por su canción “Down To Joy” de “Belfast”, pero no puede asistir a la ceremonia debido a la agenda de su gira musical, por lo que no ofrecerá presentaciones musicales.

Además, los actores de doblaje de “Encanto” realizarán la primera presentación en vivo del gran éxito “We Don’t Talk About Bruno”. Los artistas incluyen a los miembros del elenco Adassa, Stephanie Beatriz, Mauro Castillo, Carolina Gaitán y Diane Guerrero, junto con los cantantes Becky G y Luis Fonsi.

La banda estelar que acompaña las actuaciones incluye al baterista Travis Barker, la percusionista y cantante Sheila E. y el pianista Robert Glasper.

Los Premios de la Academia 2022 se transmiten en vivo el domingo 27 de marzo a las 8:00 PM, Hora del Este y Hora del Pacífico en ABC.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.