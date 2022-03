Oscars 2022: ¿Qué Hora?, ¿Qué Canal?

Esta noche es la 94ª edición de los Premios de la Academia, también conocidos como los Oscars, que celebran las mejores películas del último año. La premiación contará con grandes estrellas como anfitriones, presentadores invitados y espectáculos musicales.

Entonces, ¿dónde se llevan a cabo los Oscars?, ¿Qué canal lo transmitirá?, ¿A qué hora empieza la premiación?

Esto es lo que necesitas saber:

OSCARS 2022 FECHA Y HORA: La edición número 94 de los Premios de la Academia se transmitirán este domingo 27 de marzo de 2022 a las 8:00 PM, Hora del Este y 5:00 PM Hora del Pacífico.

DÓNDE SE TRANSMITIRÁN LOS OSCARS 2022: La edición número 94 de los Premios de la Academia se transmitirán en vivo por ABC y sus medios de transmisión. La premiación también estará disponible “en más de 200 territorios en todo el mundo”, según un comunicado de prensa.

A QUÉ HORA EMPIEZA LA ALFOMBRA ROJA DE LOS OSCARS 2022: “The Oscars Red Carpet Show” precederá a la edición número 94 de los Premios de la Academia y se transmitirá por ABC a las 6:30 PM, Hora del Este y 3:30 PM, Hora del Pacífico. Los Oscars anunciaron que el especial de 90 minutos será presentado por Vanessa Hudgens, Terrence J y Brandon Maxwell y “contará con una aparición especial de DJ M.O.S”.

E! también cubrirá los Premios Oscars previos a la ceremonia. “E!’s Brunch at the Oscars” se transmitirá a las 2:00 PM, Hora del Este, seguido de “E! Live From the Red Carpet” a las 5:00 PM, Hora del este y “Red Carpet Rundown” a las 7:00 PM, Hora del Este. E! seguirá la entrega de premios con su “E! After Party” a las 11:00 PM, Hora del Este.

DÓNDE SON LOS OSCARS 2022: La 94.ª edición de los Premios de la Academia se llevará a cabo en el Dolby Theatre de Hollywood & Highland en Los Ángeles, California.

ANFITRIONAS DE LOS OSCARS 2022: Después de años de no tener un anfitrión oficial, la edición número 94 de los Premios de la Academia verán al trío de Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes tomar el relevo.

“El espectáculo de este año se trata de unir a los amantes del cine. Es oportuno que hayamos alineado a tres de las mujeres más dinámicas e hilarantes con estilos cómicos muy diferentes”, dijo el productor Will Packer en un comunicado de prensa. “Sé que la diversión que tendrán Regina, Amy y Wanda también se traducirá a nuestra audiencia. ¡Muchas sorpresas en la tienda! ¡Esperen lo inesperado!”

PRESENTADORES DE LOS OSCARS 2022: Los presentadores de la 94.ª edición de los Premios de la Academia incluyen a Josh Brolin, Jacob Elordi, Jake Gyllenhaal, Jason Momoa, Jill Scott, J.K. Simmons, Serena Williams, Venus Williams, Rachel Zegler, Halle Bailey, Stephanie Beatriz, Ruth E. Carter, Sean “Diddy” Combs, Kevin Costner, Jamie Lee Curtis, DJ Khaled, Jennifer Garner, HER, Tiffany Haddish, Woody Harrelson, Tony Hawk, Anthony Hopkins, Samuel L. Jackson, Lily James, Daniel Kaluuya, Zoë Kravitz, Mila Kunis, Lady Gaga, John Leguizamo, Simu Liu, Rami Malek, Shawn Mendes, Bill Murray, Lupita Nyong’o, Elliot Page, Rosie Pérez , Tyler Perry, Chris Rock, Tracee Ellis Ross, Naomi Scott, Kelly Slater, Wesley Snipes, Uma Thurman, John Travolta, Shaun White y Yuh-Jung Youn.

ESPECTÁCULOS MUSICALES DE LOS OSCARS 2022: Los 94.os Premios de la Academia contarán con las actuaciones de cuatro de los cinco nominados a “Mejor Canción Original”. Incluyen a Beyoncé interpretando “Be Alive” de “King Richard”; Sebastián Yatra interpretando “Dos Oruguitas” de “Encanto”; Billie Eilish y FINNEAS interpretando “No Time To Die” de “No Time to Die” y Reba McEntire interpretando “Somehow You Do” de “Four Good Days”.

La ceremonia también contará con la primera presentación en vivo de “We Don’t Talk About Bruno” de “Encanto”. El espectáculo contará con las estrellas de la película, Adassa, Stephanie Beatriz, Mauro Castillo, Carolina Gaitán y Diane Guerrero, y Becky G y Luis Fonsi.

Los premios Oscars también anunciaron actuaciones especiales de una All-Star Band “con el director musical del programa Adam Blackstone, el baterista de blink-182 Travis Barker, la percusionista y cantante Sheila E. y el pianista Robert Glasper”, DJ D-Nice y The Samples., “un grupo vocal liderado por Jason White”.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.