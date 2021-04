Oscars 2021: ¿A qué hora comienzan y terminan los premios?

La noche más importante para el cine finalmente ha llegado, ya que la edición 93rd de los Oscars se emitirán esta noche en ABC. La transmisión en vivo comenzará a las 8:00 p.m. EDT/5:00 p.m. PDT y duran tres horas, terminando a las 11:00 p.m. EDT/8:00 p.m. PDT.

Aparte de la fecha de emisión que fue retrasada, el programa de este año se verá un poco diferente en medio de la pandemia del coronavirus, incluida la celebración en dos lugares. Además de su sede habitual en el Dolby Theatre, también tendrá lugar en el Union Station en Los Ángeles.

Los productores de los Oscar, Jesse Collins, Stacey Sher y Steven Soderbergh anunciaron que Glenn Weiss sería el director de los programas. “Nuestro plan es que la transmisión por televisión de este año se vea como una película, no como un programa de televisión, y Glenn ha adoptado este enfoque y ha tenido sus propias ideas sobre cómo lograrlo”, dijeron en un comunicado de prensa. “Estamos encantados de tenerlo como parte de la producción”.

Esto es lo que necesita saber:

El espectáculo se ha estado de 3 horas desde 2018

El programa de este año tendrá una duración de tres horas, una tendencia que comenzó en 2018. En ese momento, The Academy of Motion Pictures anunció cambios en Twitter, entre ellos, “Estamos planeando una transmisión de tres horas más accesible a nivel mundial”.

Este es un marcado contraste con la primera ceremonia en 1929 que duró 15 minutos, según DidYouKnow.org. También registraron el programa más largo de cuatro horas y 16 minutos en 2000.

ABC transmitirá la programación de los “Oscar” a lo largo del día

Antes de los Oscar, ABC transmitirá programación adicional.

The Oscars Countdown, en vivo! será “Destacando el año transformador en Hollywood en Union Station de Los Ángeles, incluyendo las impresionantes carreras de los nominados y un tributo especial al nominado al mejor actor Chadwick Boseman”. Presentado por Chris Connelly y Janai Norman de ABC, el especial de tres horas se transmitirá de 1:00 a 4:00 p.m. EDT/10:00 a.m a 1:00 p.m. PDT.

La entrada directa a la entrega de premios es Oscar: Into the Spotlight presentado por Ariana DeBose y Lil Rel Howery y con una aparición de DJ Tara. Según la descripción del evento de ABC, “Celeste, H.E.R., Leslie Odom Jr., Laura Pausini, Daniel Pemberton, Molly Sandén y Diane Warren interpretan canciones originales nominadas al Oscar”.

La transmisión de este año también será seguida por el especial de una hora, Oscars: After Dark presentado por Colman Domingo y Andrew Rannells. También contará con el crítico de cine Elvis Mitchell, para “un resumen de los momentos imperdibles de la noche”.

E! También contará con especiales previos a los Oscar durante todo el día, a partir de las 3:00 p.m. EDT/12:00 p.m. PDT.

Estos son los primeros premios con descripciones de audio para ciegos

Los Oscar no solo incluirán subtítulos para los espectadores sordos o con problemas de audición, sino que, por primera vez en la historia de la entrega de premios, las descripciones de audio estarán disponibles para las audiencias ciegas o con problemas de visión.

Google patrocina estas adaptaciones de accesibilidad como parte de “los esfuerzos de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas para ampliar el acceso a los 93º Oscar”, anunció ABC en un comunicado de prensa.

“Google se compromete a hacer del mundo un lugar más accesible trabajando para garantizar que las personas con discapacidad estén representadas en las historias que contamos y los productos que creamos”, cita el comunicado de prensa KR Liu, director de Accesibilidad de Marca. “Estamos muy contentos de hacer nuestra parte para que los Oscar de este año sean accesibles para todos al ayudar a que las descripciones de audio y los subtítulos estén disponibles para los espectadores”.

Se accederá al programa de este año en más de 200 países y territorios.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Premios Óscar 2021: ¿Quién es el presentador?