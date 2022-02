Óscar de La Hoya celebra cumpleaños junto a su novia y una candente sesión de fotos

El legendario boxeador mexicano Óscar de La Hoya, apodado “Golden Boy” por sus logros en el ring, celebró su cumpleaños número 49 de una forma muy particular. En ropa interior y acompañado de su novia, la modelo, periodista deportiva, influencer y ex golfista Holly Sonders, de 37 años de edad.

Tanto Holly, como Óscar, compartieron diferentes imágenes de la peculiar sesión de fotos en donde se les ve a ambos con pasteles de cumpleaños y en actitud muy pícara disfrutando del momento y de la celebración.

“Te mereces todo el pastel que quieras”, escribió Holly Sonders junto a una galería de fotos de ambos en ropa interior en la fiesta del ex boxeador junto a dos pasteles de cumpleaños.

De La Hoya también publicó una foto en su Instagram junto al mensaje “feliz cumpleaños para mí”, que tuvo un centenar de respuestas de fanáticos, amigos y también de sus seguidores.

Si bien la pareja tiene poco tiempo de relación, el romance definitivamente ha sido muy apasionado. Tanto así que recientemente Holly Sonders sorprendió a su pareja y a todos con un enorme tatuaje que se hizo de Óscar de La Hoya en su espalda, que representa un especial momento en la carrera del boxeador.

Sobre esto, Óscar rápidamente se pronunció: “En realidad supera todo lo que me han dado, ¿Quién puede superar esto? Me dieron todo lo que te puedas imaginar. Y un tatuaje, un hermoso retrato mío mirando al cielo hacia mi madre en los Juegos Olímpicos del 94. Fueron simplemente increíbles,” aseguró el “Golden Boy” a través de sus redes sociales.

Para darle un toque aun más especial, el tatuaje, que revive ese momento cuando De la Hoya ganó el oro olímpico, fue realizado por el cuñado de Óscar, el artista Esteban Camacho y tardó casi 3 horas en su realización con un resultado que definitivamente cautivó al medallista, que en su momento llegó a incursionar también en la música.

Las fotos de la atractiva novia de Óscar de La Hoya vinieron acompañadas de este emotivo mensaje: “Lo tienes todo en la vida. No hay nada que pueda darte que no hayas recibido ya… excepto esto. Este tatuaje representa el día en que te convertiste en The Golden Boy. El momento en que ganaste la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1992 y miraste a tu madre, que había fallecido unos meses antes. Cuando me decidí por un artista para dar vida a este momento, no había duda de que quería que fuera el marido de tu hermana.” Le escribió Sonders a Óscar en el texto que acompaña la foto con el tatuaje.

Los amigos famosos de de La Hoya no tardaron en enviarle felicitaciones por su cumpleaños número 49. Nombres como el del cantautor español Alejandro Sanz, el actor y presentador Mario Lopez, la actriz Esther Anaya, el comediante George Lopez e incluso la cantante Noelia fueron sólo algunos de los que le escribieron los mejores deseos para la icónica figura del boxeo que ya parece acercarse a los 50 más estable y en paz que en muchos años.

¡Felicidades, campeón!