Oscar 2022: lista de los ganadores de los premios de la academia

La ceremonia número 94 de los Premios Oscar se llevó a cabo este domingo 27 desde el Dolby Theatre de Los Ángeles. Como animadoras estuvo presente el trío de mujeres conformado por Amy Schumer, Wanda Sykes y Regina Hall. Entre muchas sorpresas e incidentes en la noche, la cinta CODA se llevó el mayor premio al obtener el galardón como mejor película.





Play



¡La película CODA protagonizada por Eugenio Derbez gana el Oscar a mejor película del año! CODA, cinta en la que aparece Eugenio Derbez se llevó el Premio Oscar por la Mejor Película por encima de The Power of the Dog. De esta forma, la directora estadounidense Sian Heder le ganó la carrera a Jane Campion. Síguenos En Instagram instagram.com/enexclusivaconcarlouriel Suscríbete a nuestro chat en Telegram t.me/enexclusivaconcarlouriel Síguenos En Twitter twitter.com/soycarlouriel… 2022-03-28T04:46:33Z

Por su parte, la película Dune fue la gran ganadora, con 6 estatuillas: Mejores efectos especiales, Mejor fotografía, Mejor diseño de producción, Mejor sonido, Mejor banda sonora y Mejor edición. La cinta Drive My Car obtuvo el galardón como Mejor película internacional. Una de las películas con más nominaciones “El poder del perro” se llevó el título a Mejor dirección.





Play



DUNE Accepts the Oscar for Cinematography Watch Greig Fraser accept the Oscar for CINTEMATOGRAPHY for DUNE at Oscars 2022. See more Oscar acceptance speeches and highlights on Oscar.com and in the ABC app! 2022-03-28T00:57:53Z

Los galardones actorales resaltaron , Jessica Chastain y Will Smith por sus protagónicos en The Eyes of Tammy Faye y King Richard, respectivamente. Troy Kotsur (CODA) y Ariana DeBose (West Side Story) resultaron los vencedores entre los actores y actrices de reparto.





Play



Jessica Chastain Accepts the Oscar for Lead Actress Watch Jessica Chastain's Oscar 2022 acceptance speech for Actress in a Leading Role for her portrayal of Tammy Faye Bakker in THE EYES OF TAMMY FAYE. See more Oscar acceptance speeches and highlights on Oscar.com and in the ABC app! 2022-03-28T03:50:48Z

Sin duda, fue una ceremonia muy comentada no solo por el derroche de estrellas sino también por el incidente ocurrido entre Will Smith y Chris Rock el actor y ganador del Oscar por la cinta de King Richard abofeteó en vivo al humorista después de una broma sobre su esposa que no cayó bien, pese a este acto consideramos que fue una ceremonia memorable.

Lista de los ganadores de la noche

Mejor película

CODA

Mejor actriz protagónica

Jessica Chastain – The Eyes of Tammy Faye

Mejor actor protagónico

Will Smith – King Richard

Mejor dirección

Jane Campion – El poder del perro

Mejor canción original

“No Time to Die” (Billie Eilish y Finneas) – No Time to Die

Mejor documental

Summer of Soul (Or When the Revolution Could Be Not Televised)

Mejor guión adaptado

CODA

Mejor guión original

Belfast

Mejor diseño de vestuario

Cruella

Mejor película internacional

Drive My Car (Japón)

Mejor actor de reparto

Troy Kotsur – CODA

Mejor película animada

Encanto

Mejores efectos especiales

Dune

Mejor fotografía

Dune

Mejor sonido

Dune

Mejor banda sonora

Dune (Hans Zimmer)

Mejor cortometraje

The Long Goodbye

Mejor cortometraje de animación

The Windshield Whiper

Mejor edición

Dune

Mejor maquillaje y peinado

The Eyes of Tammy Faye

Mejor cortometraje documental

The Queen of Basketball