Orlando Bloom habló de un accidente que casi le cuesta la vida

Orlando Bloom habló sobre una experiencia cercana a la muerte que tuvo cuando tenía 19 años en un nuevo video que apoya la campaña #OnMyMind de UNICEF. Bloom también compartió el video en su Instagram y escribió: “Cuando tenía 19 años me dijeron que nunca volvería a caminar. Fue uno de los momentos más oscuros de mi vida. Así es como lo superé”.

“Cuando tenía 19 años, caí tres pisos desde una ventana y me rompí la espalda”, dijo Bloom en el video, “Tuve mucha suerte de sobrevivir a la caída porque mi médula espinal todavía estaba intacta”.

Bloom habla sobre cómo este accidente y su recuperación afectaron su salud mental y lo difícil que fue mentalmente para él comprender el cambio en su estilo de vida. Se refirió a este período como “un tiempo bastante oscuro”.

“Como alguien que siempre había sido muy activo en mi vida”, explicó Bloom, “de repente me sentí muy restrictivo y tenía mucho dolor”.

Fue con el apoyo de quienes lo rodeaban, dice Bloom, que pudo cambiar su perspectiva y recuperarse, tanto física como mentalmente, del accidente.

Katy Perry reacciona a la declaración de su prometido Orlando Bloom

Orlando Bloom confió en su sistema de apoyo para superar la recuperación y, afortunadamente, todavía puede conectarse con su sistema de apoyo hoy, incluidos amigos, fanáticos y seres queridos.

La prometida de Bloom, la superestrella del pop y juez de “American Idol” Katy Perry, envió amor en los comentarios de la publicación de Bloom, escribiendo “Te amo, sho”.

“Sho” es parte de los apodos de la pareja. “Mi apodo para Orlando es ‘Doe’, como D-o-e, ‘oh doe’. Hablamos así todo el día y es muy molesto para las personas que nos escuchan… ‘¡Oh, no!’”, dijo a The Sunday Times Style.

La relación de Bloom y Perry se hizo pública en 2016, según Cosmopolitan. Se comprometieron el día de San Valentín de 2019 y tuvieron a su hija, Daisy Dove Bloom, a fines de agosto de 2020.

Además de Perry, Bloom recibió el apoyo de muchos fanáticos.

“Realmente lo siento, pasé por una situación similar cuando tenía catorce años”, escribió un fanático.

“Qué historia tienes que contar. Eres una inspiración para los demás. Lo que has atravesado hasta lo que te has convertido es genial. Bien hecho. 👏❤️😍🔥”, comentó otro fan.

La historia de Orlando Bloom con UNICEF

La campaña de UNICEF “#OnMyMind: Mejor salud mental para todos los niños” es un impulso para proporcionar recursos y ayuda de salud mental a los niños de todo el mundo.

“El COVID-19 ha puesto la salud mental y el bienestar de toda una generación en un riesgo aún mayor. La interrupción de sus rutinas, educación, recreación, así como la preocupación por los ingresos familiares y la salud, está dejando a muchos jóvenes con miedo, enojo y ansiedad por su futuro”, se lee en el sitio web de la campaña.

Como embajador de UNICEF, Orlando Bloom ha viajado por el mundo para conocer a los niños y llamar la atención sobre los esfuerzos humanitarios, incluido el suministro de agua y saneamiento a quienes no tienen acceso, la lucha contra el ébola en las áreas afectadas y el socorro en casos de desastres naturales.

Bloom dice de la organización: “UNICEF no solo brinda a las personas ayuda humanitaria, sino que también desarrolla las herramientas para resolver problemas y mejorar la vida de niños y mujeres”.

Bloom ha recibido el Premio Humanitario BAFTA Britannia y el Premio Humanitario Audrey Hepburn por su trabajo con UNICEF.

Play

Orlando Bloom: COVID-19 vaccines in Jordan | UNICEF Orlando Bloom reconnects with Abed from UNICEF Jordan after seven years. This World Immunization Week, they discuss what UNICEF and partners are doing to get COVID-19 vaccines to both Jordanian citizens and Syrian refugees. #VaccinesWork Subscribe to UNICEF here: bit.ly/1ltTE3m The official UNICEF YouTube channel is your primary destination for the latest news updates from… 2021-04-27T16:00:10Z

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Incautan 23 kilos de fentanilo en Florida, provenientes de carteles mexicanos