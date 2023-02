Orlando Bloom revela que estar en una relación con Katy Perry es “desafiante”

Estar en una relación con la estrella del pop Katy Perry no siempre es fácil, según su novio Orlando Bloom. En una nueva entrevista, el actor admitió que navegar por la vida con la juez de “American Idol” puede ser “realmente desafiante”.

Eso no es nuevo para Perry, quien ha agradecido públicamente a Bloom en el pasado por aguantar su “locura”. Pero poco después de que se publicaran sus últimos comentarios sobre ella, recurrió a las redes sociales para despejar cualquier duda sobre su compromiso y amor por ella.

Orlando Bloom dice que él y Katy Perry son “bendecidos” a pesar de las batallas

En una nueva entrevista con Flaunt, Bloom habló sobre su vida personal y profesional, con una idea de por qué Perry no es el único que a veces causa tensión en su relación. Ella no es una gran admiradora, por ejemplo, de sus travesuras temerarias, como su caída desde tres pisos en 1998 que, reveló a través de Instagram, “aplastó mi columna vertebral, escapando por poco de la muerte y la parálisis”.

Bloom tampoco tiene miedo de visitar países subdesarrollados y devastados por la guerra como parte de su compromiso con UNICEF como Embajador de Buena Voluntad desde 2009. Centrado en ayudar a mujeres y niños a prosperar en todo el mundo, su trabajo con la organización lo ha llevado a países como Bangladesh, Jordania, Liberia, Níger y Ucrania.

El hecho de que continúe coqueteando con el peligro, incluida la filmación de una futura serie de televisión de Peacock que lo narrará probando acrobacias que desafían a la muerte, hace que Perry se sienta “estresado”, dijo. Sin embargo, la pareja de toda la vida, que comparte una hija de dos años, Daisy Dove, cree que es importante dejarse expresar y explorar su creatividad e intereses en sus propios términos.

“Estamos en dos grupos muy diferentes”, explicó. “Su piscina no es una piscina que yo necesariamente entienda, y creo que mi piscina no es una piscina que ella necesariamente entienda”.

Bloom continuó: “A veces las cosas son realmente, realmente, realmente desafiantes. no mentiré Definitivamente luchamos con nuestras emociones y creatividad, (pero) creo que ambos somos conscientes de lo bendecidos que somos de habernos conectado de manera única en la forma en que lo hicimos en el momento en que lo hicimos, y definitivamente nunca hay un momento aburrido.

Perry es muy consciente de que ella puede ser un puñado. Durante un discurso de aceptación en el evento Power of Women de Variety en 2021, en el que la 13 veces nominada al Grammy fue honrada por su trabajo filantrópico, agradeció a Bloom por soportar la “locura” de su vida.

Ella dijo: “Para que no olvidemos, detrás de cada gran mujer, hay un gran hombre. A mi querido compañero y constante afilador de hierro, me guste o no, Orlando, un hombre amigo y aliado de las mujeres de todo el mundo. Gracias por manejar la locura de mi vida con tanta amorosa gracia”.

Orlando Bloom asegura a los fanáticos que todo está bien con una dulce foto

A pesar de sus diferencias, Bloom se aseguró tras la publicación de la entrevista de Flaunt para demostrar que sigue comprometido con Perry. El 21 de febrero, publicó una foto de Instagram de ellos juntos con las cabezas tocándose y las manos entrelazadas.

Escribió: “Mi ❤️” y agregó el hashtag #lockwithlove. También etiquetó a Tiffany & Co., ya que tanto él como Perry llevaban pulseras a juego de la lujosa marca de joyería de la foto.

Según L’Officiel, Bloom y Perry comenzaron a salir en 2016, sufrieron una ruptura entre 2017 y 2018 y luego se comprometieron el Día de San Valentín en 2019. Sin embargo, la pandemia descartó sus planes de boda y aún no se han casado.

En septiembre de 2022, durante una aparición en “The Drew Barrymore Show”, Perry dijo que eventualmente todavía habrá una boda.

“Todavía hay un plan, pero la ubicación es un desafío”, dijo. “Me encanta una gran celebración. Me gustan las celebraciones grandes, divertidas, exóticas y grandiosas. Así que, con suerte, pronto”.

Tanto Perry como Bloom han estado casados antes. Tuvo un matrimonio de corta duración con el actor Russell Brand, que duró de octubre de 2010 a diciembre de 2011. Bloom y la actriz Miranda Kerr estuvieron casadas de 2010 a 2013 y tienen un hijo de 11 años, Flynn. A lo largo de los años, Perry y Kerr se han vuelto muy cercanos, y la cantante llamó a Kerr su “hermana de otro señor” en un evento en enero.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Wordle 616: ¿Cuál es la respuesta del 25 de febrero de 2023?