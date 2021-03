Entrevista de Oprah con el Príncipe Harry y Meghan Markle: ¿Dónde y cómo verla?

El Príncipe Harry y Meghan Markle se sentarán con Oprah Winfrey para su primera entrevista desde que renunciaron a sus deberes reales. Todo lo que debes saber sobre “Oprah with Meghan and Harry. A Primetime Special”: A qué hora empieza, qué canal lo transmitirá y mucho más.

La pareja real se casó en 2018 y le dio la bienvenida a su hijo Archie en 2019. Ellos anunciaron recientemente que están esperando su segundo hijo después de sufrir un aborto espontáneo en el mes de julio de 2020.

Ha pasado aproximadamente un año desde que el Duque y la Duquesa de Sussex renunciaron a sus deberes reales, y el Palacio de Buckingham emitió un comunicado durante el pasado mes en donde aseguraban que sus “nombramientos militares honorarios y patrocinios reales” serán “redistribuidos entre los miembros trabajadores de la familia”.

Según Gayle King, Winfrey dijo que “es la mejor entrevista que ha hecho”.

Para más información sobre “Oprah with Meghan and Harry: A Primetime Special” sigue leyendo a continuación.

OPRAH WITH MEGHAN AND HARRY: A PRIMETIME SPECIAL FECHA: La entrevista de Winfrey con la familia real se transmitirá el domingo, 7 de marzo.

OPRAH WITH MEGHAN AND HARRY: A PRIMETIME SPECIAL HORA: El especial de dos horas se transmite a las 8:00 PM EST/PST, 7:00 PM CST.

OPRAH WITH MEGHAN AND HARRY: A PRIMETIME SPECIAL CANAL: La entrevista del Duque y Duquesa de Sussex se transmitirá en CBS y en la aplicación de CBS. ITV ha asegurado los derechos de la transmisión británica.

OPRAH WITH MEGHAN AND HARRY: A PRIMETIME SPECIAL PRESENTADORA: Oprah Winfrey, la “reina de la televisión diurna”, entrevistará a la pareja con base en California. Una experta en medios de comunicación, conocida por sus 25 años como presentadora de “The Oprah Winfrey Show”, y por crear Oprah Winfrey Network y The Oprah Magazine.

Winfrey reveló en un clip del especial de esta noche que se acercó a Markle en “febrero o marzo de 2018” y le preguntó: “¿Podrías darme una entrevista”. Aunque la ex actriz no aceptó en ese momento, The New York Times informó que se conocieron en el Palacio de Kensington cuando Winfrey estaba en Londres. Después, Dorian Ragland, madre de Markle, fue invitada a la casa de la periodista para “almorzar y hacer yoga”.

Winfrey asistió a la boda real el 19 de marzo de 2018.

OPRAH WITH MEGHAN AND HARRY: A PRIMETIME SPECIAL TEMAS ESPECIALES QUE SE ABORDARÁN: Esta amplia entrevista promete revelaciones impactantes ya que la promoción muestra a Winfrey declarando: “No hay tema que esté fuera de los límites”.

Se espera que la entrevista aborde temas como su vida como miembros activos de la familia real, la decisión de irse, iniciar una nueva vida en los Estados Unidos y el tiempo como padres de Archie.

En cuanto a la decisión de Markle de hablar en estos momentos, ella explicó: “No sé cómo podrían esperar que después de todo este tiempo todavía nos quedáramos en silencio si hay un rol activo que la firma está desempeñando en la perpetuación de falsedades sobre nosotros y si eso conlleva el riesgo de perder cosas, quiero decir, ya se han perdido muchas cosas”.

La firma es otro término para referirse a la familia real.

Otros fragmentos promocionales muestran a Winfrey preguntando a la estrella de Suits: “¿Estuviste en silencio o te silenciaron?” y Markle usando la frase “casi no sobrevivible”.

Parece que la conversación se mueve a la trágica muerte de la princesa Diana cuando se muestra a Harry proclamando: “Mi mayor preocupación era que la historia se repitiera”.

En cuanto a la lista completa de los temas que se abordarán, los espectadores curiosos tendrán que sintonizar la entrevista.

Traducción al español de la historia original de Heavy.com.