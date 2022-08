Olivia Newton-John salvó la vida de su única hija antes de morir

La cantante Olivia Newton-John dejó un increíble legado musical y humano. Luego de una lucha que duró más de treinta años la artista murió a los 73 años víctima del cáncer de mama. Pero el cáncer no fue la única gran batalla que le tocó liderar, debido a que su única hija, Chloe Lattanzi, de 36 años, padeció durante años de depresión, anorexia, dismofia y abuso de drogas y alcohol, y estuvo a punto de morir antes de nacer.

“Creo que al crecer en Los Ángeles, crecer alrededor de personas que tienen cirugías plásticas y que son delgadas, te sucede. Tantas personas que conozco han padecido de anorexia y dismorfia. Es algo común en Hollywood (…) Yo era una niña atravesando una enfermedad sicológica y me auto saboteaba, porque internamente no me encontraba bien”, señaló Lattanzi en declaraciones publicadas por el Daily Mail en 2020.

Hoy la joven cantante y actriz se encuentra saludable y llena de proyectos. Su madre fue un pilar fundamental en su lenta recuperación. “Ella es una madre maravillosa, totalmente devota. Chloe es lo primero para ella”, señaló a People el gran amigo de la cantante, Pat Farrar.

Sobre el apoyo incondicional que le entregó a su hija y el fuerte lazo que lograron construir en la adversidad, Olivia Newton-John habló el año 2016 con la revista People. “Tenemos una excelente relación ahora. Ella está lista para hablar sobre cosas que le han sucedido porque ya lo ha superado. Mi hija es fuerte, ella ahora está feliz y saludable”.

Desde entonces madre e hija fueron inseparables, y así como la cantante apoyó a su hija en sus tiempos difíciles, Chloe hizo lo mismo cuando el temido cáncer de mama regresó a la vida de su madre.

Pocos saben que Chloe Lattanzi estuvo a punto de no nacer. Según reveló la propia cantante en declaraciones publicadas por el New York Post, durante su embarazo, y estando casada con el padre de su bebé, Matt Latanzi, decidió hacer un pacto con Dios para salvar la vida de la que sería su única hija.

“Recuerdo que estaba embarazada de Chloe y estaba a punto de sufrir una pérdida. Me fui a acostar y le pedí a Dios que la salvara, y que si lo hacía diría la palabra de Dios cada noche por el resto de mi vida, y así lo he hecho. Pienso que la oración es muy poderosa”, señaló.