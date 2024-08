NVISION Latino Film & Music Festival: ¿Cómo comprar boletos?

El talento latino será celebrado por NVISION Latino Film and Music Festival, del 10 al 12 de octubre en Palm Springs, California. El evento de tres días presentará largometrajes y películas y contará con paneles exclusivos y charlas especiales a cargo de reconocidas celebridades como Leslie Grace, Anthony Ramos, Jessy Terrero y otros.

Además el festival, que celebra su décimo aniversario, contará con la colaboración con el Museo de Arte de Palm Springs que presentará una variada selección de películas que destacan la cultura latina, las comunidades indígenas, las narrativas LGBTQA+ y mucho más.

El festival presentará un impresionante programa de cuatro largometrajes y treinta y cinco cortometrajes. Estas películas representan a diversos países, como: Estados Unidos, Cuba, España, República Dominicana, Colombia, Perú, Venezuela, Canadá, México, Argentina y Costa Rica. “Cada película que seleccionamos es un testimonio de la creatividad, la resiliencia y las diversas perspectivas de los artistas latinos de todo el mundo. La selección de este año muestra historias audaces que desafían, inspiran y celebran la riqueza de nuestra cultura”, dijo Lex Borrero, cofundador y CEO de NTERTAIN”. “Aunque es crucial amplificar a estos artistas que han creado notables largometrajes y cortometrajes independientes, es igualmente importante fomentar un espacio en el que sepan que tienen una comunidad en la que apoyarse. Nuestro festival busca proporcionarles conversaciones inspiradoras y recursos prácticos que les ayuden a seguir alcanzando y subiendo a los escalones más altos del entretenimiento. Estamos impacientes por que el público experimente estas poderosas narrativas y el innegable talento que hay detrás de ellas”.

“Estamos encantados de asociarnos con el NVISION Latino Film & Music Festival para dar vida a este extraordinario evento en el Museo de Arte de Palm Springs”, declaró Adam Lerner, director ejecutivo del museo. “Este año esperamos profundizar nuestra relación existente con el festival y continuar demostrando nuestro compromiso de presentar ofertas artísticas y culturales de primer nivel que conectan entre la comunidad latina/latine”.

El 59 % de las películas presentadas son dirigidas por mujeres y el programa representa cerca del 20 % de cineastas LGBTQA+, junto a un gran número de obras de comunidades afrolatinas, de personas con discapacidad e indígenas.

¿Cómo comprar boletos?

Los boletos para ver una cinta cuesta $14.99 o Short Blocks a $19.99. También pueden adquirir pases anticipados a $124.99 (disponibles hasta el 2 de septiembre), pases regulares de admisión de tres días a $149.99 y pases individuales de un día a partir de $74.99 para el jueves y el viernes y $99.99 para el sábado. Además, se pueden adquirir entradas VIP por $199.99, que dan acceso exclusivo a los tres días. Para más información sobre la programación y la compra de entradas, visite https://nvisionfestival.com o filmfreeway.com

PANELES

JUEVES 10 DE OCTUBRE.

Art & Innovation in Music Videos

La llegada de plataformas digitales como YouTube ha revolucionado la distribución de vídeos musicales, permitiendo una gama más amplia de estilos y experiencias. Esta evolución ha transformado los vídeos musicales, que han pasado de ser simples ilustraciones de canciones y cortometrajes musicales a formas de arte dinámicas y dirigidas por directores que ahora forman parte integrante del panorama musical digital. Las fronteras entre la música, el cine y las artes visuales se difuminan cada vez más a medida que directores y artistas colaboran para crear experiencias altamente conceptuales y atractivas. Escucha a directores innovadores hablar de cómo están superando los límites y redefiniendo la experiencia de los vídeos musicales. Leaders Building Timeless Brands

Una conversación centrada en la economía empresarial y en cómo los líderes empresariales latinos han defendido una mentalidad que prioriza las oportunidades de mercado. Este panel va más allá de las discusiones familiares sobre los retos de Hollywood, destacando a los líderes que implementan soluciones empresariales tangibles. Descubra cómo estos pioneros han identificado oportunidades únicas en el mercado y han aprovechado su profundo conocimiento cultural y su perspicacia empresarial para lograr un éxito notable.

PANELES – VIERNES 11 DE OCTUBRE

Soundtracks: The Power of Music in Film

La música posee un poder único para evocar emociones y amplificar la narrativa de una película. La pista de sonido adecuada puede aumentar la tensión, revelar las luchas internas de un personaje o celebrar el triunfo de un protagonista. Esta sesión, que combina interpretación y debate, mostrará cómo la música transforma nuestra experiencia cinematográfica. Los expertos explorarán diversos métodos de integración de la música para mejorar la narración en la pantalla.

Creating your Own Narrative Destiny

Este panel ofrece un debate fascinante con cineastas que superan los obstáculos financieros para desatar su creatividad a través del trabajo de creadores visionarios que redefinen la narrativa mediante técnicas inventivas de bajo presupuesto. Descubre cómo mantienen la autenticidad y la artesanía al tiempo que amplían los límites de su arte.

Becoming a Multi-hyphenate

En una conversación inspiradora sobre la transición de la carrera de artista a actor, este panel explorará los retos y los triunfos de la evolución de un medio creativo a otro. Escucha los relatos de primera mano de personas que han recorrido con éxito este camino, compartiendo sus puntos de vista y sus experiencias.

The Power of the Written Word

Este panel explora cómo el uso del lenguaje descriptivo y sensorial en la narración hace que la escritura sea más cercana y emocionalmente atractiva. Descubre cómo la ruptura efectiva de las estructuras oracionales y el uso del diálogo pueden transformar la experiencia del lector y la interpretación de una historia. Ya sea ficción o no, en formato impreso o digital, la forma en que se escribe una historia influye significativamente en cómo se percibe, se recuerda y se conecta emocionalmente con el lector.

PANELES – SÁBADO, 12 DE OCTUBRE

Turning a Viral Moment into an Animation Empire: A Conversation with Vivienne Medrano

Este panel destacará a creadores innovadores y se enfocará en cómo la tecnología y la creatividad pueden aprovecharse para forjar carreras exitosas. Los panelistas compartirán sus experiencias y puntos de vista sobre cómo aprovechar las herramientas digitales para construir una marca.

America’s Biggest Blind Spot

El consumidor latino es el principal punto ciego para las empresas, los vendedores, los narradores, y los políticos, entre otros. En esta sesión se analizará cómo podemos utilizar la data, el diseño centrado en el ser humano, las estrategias basadas en el conocimiento y las narrativas auténticas para comprender realmente y captar al consumidor más influyente del país.

Los máximos galardones a los mejores cortometrajes estadounidenses e internacionales confieren un premio de $5,000 y los largometrajes de $10,000.