¿David Zepeda podría estar vendiendo su cuerpo? ¿Quién lo asegura?

El galán mexicano de las telenovelas David Zepeda, conocido por varios personajes protagónicos en éxitos de la pantalla chica no para de causar polémica. Recientemente Zepeda se pronunció sobre los señalamientos que aseguran que sostuvo una relación amorosa con el estilista mexicano Daniel Urquiza, quien falleció el pasado 19 de octubre. En entrevista con ‘Sal y Pimienta’, el actor negó categóricamente haber conocido a Urquiza.

“Yo no conozco a esa persona, dicen que yo estaba relacionado sentimentalmente con esa persona… Un señor que se llama Daniel Urquiza, ahora salen y dicen que yo tenía una relación de hace diez años con esa persona, realmente es ilógico. No conocía al señor, no sé quién era. Sólo sé que era una persona muy exitosa en su ámbito, pero yo no tengo nada que ver con esto”, afirmó Zepeda en entrevista con el show de Univision.

Los presentadores de televisión Elisa Beristain y Javier Ceriani del show digital ‘Chisme No Like’ afirmaron que David Zepeda presuntamente sostenía una consolidada relación amorosa con Daniel Urquiza y que hasta planes de boda tenían. El programa de espectáculos también dio a conocer una serie de audios en donde presuntamente Urquiza hablaba con Beristain sobre la posibilidad de vender la exclusiva de su boda con Zepeda a un medio de comunicación especializado en entretenimiento.

Por su parte, David Zepeda recientemente dio a conocer un mensaje en su cuenta oficial en Instagram en donde hacia alusión a lo importante que es no tener nada que ocultar y temer, por lo que muchos usuarios señalaron que se trataba de un pronunciamiento ante el reciente escándalo en donde se vio involucrado.

“Cuanto más débil es el calumniador, más peligrosas son sus acciones… Las personas felices no pierden el tiempo mintiendo, y haciendo el mal a los demás… La Paz y tranquilidad que viene del no tener nada que temer ni ocultar no tiene precio”.

La controversia envuelve a David Zepeda una vez más

Los rumores no terminan ahí. El programa digital Chisme No Like continúa indagando sobre los supuestos secretos de David Zepeda, presentando las declaraciones de un “doctor que ha andado en un montón de bochinches”, tal como aseguró la presentadora Elisa Beristein. Este invitado al programa aseguró que el actor David Zepeda es un “prostituto que se vende al mejor postor”.

Lo que creo este nuevo rumor, que Zepeda vende su cuerpo. Eso no es todo, supuestamente el doctor agregó que “a Daniel Urquiza como le sobraba dinero quiso comprarlo pero el amor no se compra, y a un agente que se vende puedes comprar el sexo pero el cariño no”.

¡No se pierdan el video del programa aquí!

CONFIRMADO ADN DE HIJA QUE REGALÓ RAÚL VELASCO Y LA INDIA MARÍA- ALICIA MACHADO MUSA DE ARJONA – CNLHOY 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 CON ELISA BERISTAIN Y JAVIER CERIANI EN CHISME NO LIKE NUEVO CANAL EL CHISME ES VIDA POR SI DESAPARECEMOS: https://www.youtube.com/channel/UCN4WrESIq5055tZXZQXxwsQ -ANDREA ESCALONA HABLA CON LA PRENSA -SENTIDO FUNERAL DE MAGDA -UN NUEVO DÍA HOMENAJEA A MAGDA -NINEL PREOCUPADA POR SU HIJO DESDE ACAPULCO -GUSTAVO HACE EDITORIAL DE NINEL CONDE… 2020-11-03T19:20:41Z

Por su lado, Zepeda se pronunció sobre los señalamientos que aseguran que sostuvo una relación amorosa con el estilista mexicano y que negó rotundamente haber tenido relación con Urquiza.