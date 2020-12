[FOTO] El sorprendente nuevo peinado de Britney Spears no dejó a nadie indiferente

Britney Spears cortó su característico cabello largo y rubio en una especie de lóbulo. La cantante de “Matches” compartió una foto de su nuevo peinado en Instagram el miércoles por la tarde.

“Córtame el pelo”, subtituló Spears la foto. “Sabes lo que dicen … fuera con lo viejo … llega lo nuevo”, agregó.

El cabello de Spears se veía bastante despeinado, especialmente su flequillo. Parecía como si acabara de despertar de una siesta en lugar de regresar de un viaje a la peluquería (aunque es posible que alguien haya venido a su casa para cortarle el cabello). Puedes ver la foto a continuación.

La reacción al nuevo corte de pelo de Spears fue bastante variada, algunos fans comentaron que se veía genial y otros hicieron preguntas con maldad sobre el estilista y preguntaron si Spears estaba bien.

Sin duda, Spears puede lucir el cabello más corto, y lo ha hecho varias veces en el pasado, sin embargo, por lo general, se peina el cabello de una manera que favorece su rostro. Su último post sorprendió más por su aspecto descuidado que por su “look”.

A Spears parece gustarle su cabello más corto, al igual que a su novio, Sam Asghari.

“Me encanta”, escribió en la sección de comentarios, agregando cuatro emoji de corazón rojo.

Esto es lo que necesita saber:

Spears compartió 2 fotos adicionales mostrando su nuevo corte de pelo

Spears salió para tomar un par de fotos adicionales para compartir con sus fans. Su cabello más corto se veía un poco más estilizado en estas instantáneas posteriores. Llevaba la misma camiseta en las tres fotos que subió hoy.

La segunda y tercera fotos fueron mucho mejor recibidas entre los fans.

“¡¡¡Mucho mejor !!! Te ves increíble”, escribió un usuario de las redes sociales.

“Hermosa reina. Bonito peinado”, añadió otro.

Varios fans llenaron la sección de comentarios con corazones rojos y el emoji de fuego.

Britney Spears cambia su peinado habitualmente

Ciertamente, esta no es la primera vez que Spears cambia su apariencia al alterar su peinado. A lo largo de los años, Spears ha hecho de todo, desde el pelo de sirena hasta afeitarse la cabeza.

Spears ha lucido su cabello largo y rubio, que es como es más reconocida, pero también se ha teñido de morena. Spears a menudo también ha usado extensiones.

Últimamente, Spears ha mantenido su cabello más largo, recientemente agregando flequillo. Así lo explicaba ella misma:

“¡Sé que necesito flequillo! ¡¿Quién hubiera pensado que el flequillo podría hacerte lucir muuuucho más joven?!?! Dejé de tener flequillo en 3er grado y lo recuerdo como si fuera ayer. Fue tan importante exponer mi frente. Solo la gente bonita del sur podía hacer eso y nunca me sentí lo suficientemente bonita como para lograrlo. (…) Las personas eligen diferentes formas de protegerse. Cuando me pongo el flequillo, me siento protegida… ¡¡¡casi como si estuviera en tercer grado otra vez!!!”