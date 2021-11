¿Sirey Morán planea jugar limpio o sucio en NBL? Ella lo revela aquí -VIDEO

Sirey Morán busca ser la nueva Nuestra Belleza Latina 2021. En una entrevista exclusiva con AhoraMismo habló sobre su ventaja, su responsabilidad y plan dentro de la competencia donde ella dijo que “a quien le toca le toca y pues a la que no, no.

Abajo puedes ver la entrevista de Sirey:

¿Cuéntanos de la experiencia de estar en Nuestra Belleza Latina?

La experiencia es increíble con el simple hecho de haber pasado ese casting de más de seis mil mujeres, luego llegar a las cuarenta y luego a las veinte y ahora estar en este top 10. Es realmente una bendición y representando a mi querido Honduras y mejor dicho a todos los latinos es realmente todo un privilegio.

¿De todas las chicas eres la que tienes mas experiencia, sienes que esa es una ventaja y que ellas te pueden ver como una gran competencia?

Hay otras chicas que si tienen experiencia. Incluso Yelus que ya salió, ella es periodista graduada y hasta Jaky tiene experiencia. Todas incluso las que hemos estado en reinados y esa proyección que te da y los concursos de belleza es una leve ventaja. Yo no creo que soy mejor que mis compañeras o que puedo estar encima. Obviamente sí me siento bendecida que ya estuve por lo menos en un medio y estuve en esta parte en vivo pero actualmente soy estudiante de periodismo. Lastimosamente no había llegado a esas clases donde te enseñan a manejar el telepromter y todo. Así que me las he tenido que ingeniar así como mis compañeras y el último reto que ustedes pudieron ver fue super fuerte para mí. Yo tenía la adrenalina arriba pero gracias a Dios que salió súper bien.

¿La competencia es tal como te la imaginaste o es algo totalmente diferente?

Es realmente lo que yo he pensado porque toda la producción de Nuestra Belleza Latina es increíble. Siempre nos tienen cada sorpresa. Cada programa que la gente ve para nosotros es un aprendizaje y también es un reto. Y el poder estar aquí es tan lindo que realmente no te lo puedo explicar. El hecho de representar a Honduras ya de por si viene siendo una responsabilidad muy buena. También me estoy jugando para mi vida. Que a los 31 años y estudiando periodismo…yo tengo que triunfar en esto. En verdad que le estoy metiendo el corazón e imagínate cuanta gente está buscando una oportunidad y nosotras que conseguimos estar en esta plataforma tenemos que tratar de brillar.

¿Con quién haz formado una amistad?

Me llevo súper bien con todas. Obviamente con quien tengo mas cercanía y ella lo ha dicho y yo lo respaldo es con Lupita. Tenemos muy buenas conversaciones. Ella tiene ese sueño de casarse, ya me invita a la boda…que la amistad pueda continuar. De entrada le dije a todas las chicas ‘vamos a jugar y vamos a jugar limpio para mantener una amistad porque si se puede mantener una amistad en un concurso’. Sabes que cuando ya es el tiempo [de una]…al que le toca le toca y pues a la que no, no. Entonces esto se trata de ir para adelante todas sin meternos el pie y brillar.



¿Qué es lo más difícil de vivir en la mansión?

La convivencia es difícil de por si uno está acostumbrado de estar con su familia en su casa. El hecho de estar con tantas mujeres en una sola habitación, un baño…es una cuestión difícil. Bueno y nosotras las chicas que tenemos nuestros días, las hormonas y algunas andan sensibles, es complicado pero es parte de la competencia. Yo he calificado esto en tres etapas que tengo que cuidar muchísimo. Una pues los retos y todo lo que la gente ve. Otra mi público y la otra la convivencia. Siento que esas tres son tan importantes que no puedo descuidar ninguna. Las chicas somos todas de distintos países que al fin y al cabo somos latinas, osea fuego.

