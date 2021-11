¿Sirey Morán deja los deportes por Primer Impacto? ¡Mira lo que dijo!

Sirey Morán fue coronada como la ganadora número 12 de Nuestra Belleza Latina, uno de los programas de telerrealidad más exitosos en la programación televisiva de habla hispana en los Estados Unidos.

Si bien es cierto que Morán ha trabajado como presentadora en un canal televisivo en Honduras, para ella formar parte de los talentos exclusivos de Univision representa unos de los logros más trascendentales en su carrera artística.

Tras salir victoriosa en Nuestra Belleza Latina 2021, la hondureña de 31 años de edad se ganó un contrato por un año como talento de Univision, 50 mil dólares en efectivo y un curso de formación artística en el Instituto CEA de Televisa.





Play



Sirey Morán gana Nuestra Belleza Latina y se convierte en la primera reina de Honduras Tras nueve semanas de competencia, la participante de 31 años es la primera hondureña que obtiene el título y será la nueva conductora de Univision. Sirey Morán gana el título con el 49% de los votos del público. #NuestraBellezaLatina #SireyMoran SUSCRÍBETE: bit.ly/ Visita el sitio oficial: nuestrabellezalatina.com Síguenos: FB: facebook.com/NuestraBellezaLatina IG: instagram.com/nuestrabellezalatina/ TW: twitter.com/nuestrabelleza #NBL2021 2021-11-22T03:17:44Z

El rostro de Sirey Morán es conocido en los certámenes de belleza, esto tras haber sido coronada como Miss Honduras en el año 2016. Sin embargo, Morán fue destituida pocos meses después de su coronación como consecuencia de un altercado físico que presuntamente vivió con miembros de la directiva del reinado hondureño.

La vida de la reina de Nuestra Belleza Latina 2021 ha cambiado a escasos días de haber ganado el reality show de Univision. Desde ya, Sirey Morán se mudó de manera permanente a la ciudad de Miami para empezar a cumplir con sus compromisos profesionales con Univision, una de las cadenas televisivas de habla hispana más importantes en los Estados Unidos.

En los próximos meses, Morán formará parte del equipo de presentadores de uno de los programas principales de Univision, pero por el momento se mantiene bajo completo hermetismo el siguiente paso de la hondureña dentro de la programación de Univision.

En una entrevista exclusiva con Michelle Oyola, Editora en Jefe de Ahora Mismo, Sirey Morán habló sobre el show televisivo de Univision al que le gustaría unirse como conductora durante el tiempo que dure su contrato artístico con la cadena televisiva.

Disfruta de la entrevista de Sirey Morán con Ahora Mismo

Pregunta: Si te dieran a escoger el programa o noticiero, ¿cuál tú quisieras hacer?

Sirey Morán: “Qué pregunta tan complicada. Como estuve en deportes, como que todo el mundo está diciéndome: ‘Deportes’. Pero como buena estudiante de Periodismo, yo estoy abierta a la oportunidad que se me dé.

Me han dicho por allí que tengo muy buena voz para lo que es noticia, y bueno, soy fanática tremendamente y he crecido viendo Primer Impacto. He tenido la oportunidad de conocer a mujeres espectaculares que han estado en noticias durante los programas, ya ustedes lo pudieron ver y bueno, me tienen anonadada. Así que realmente que la oportunidad que se me llegue a dar, estaré súper agradecida y feliz de poder llevarla a cabo.

Hacer Primer Impacto sería un sueño, me encanta porque es un noticiero muy versátil, ellos tienen un poquito de todo. No es como los noticieros que tienen solo noticias, ellos son muy informativos, me encanta el periodismo que ellos desarrollan”.

Pregunta: ¿Estás preparada para mudarte a Miami?

Sirey Morán: “Yo creo que desde el día que yo hice el casting es porque estaba dispuesta a dejar todo por esta oportunidad. Tengo once años viviendo en Nueva York, el reto de Honduras lo tomé hace poco, tenía solo un año de haber regresado a Honduras después de once de haber estado afuera. Estaba viviendo en la capital de Honduras, yo no soy de allí, yo soy del Progreso de Yoro, que queda a cuatro horas. Prácticamente en la capital de Honduras yo andaba con un GPS para movilizarme porque no conozco y no tengo familia, entonces soy como muy nómada. Creo que no tendría ningún tipo de problema de mudarme a Miami. Aparte que aún no tengo hijos ni estoy casado, no tengo ni novio, así que vámonos -risas-“.

