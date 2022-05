Sirey Morán anunció su debut en la televisión: ¿De qué se trata?

Tras coronarse como Nuestra Belleza Latina en noviembre de 2021, Sirey Morán finalmente anunció su gran debut en la televisión de habla hispana en los Estados Unidos y México. La reina de belleza dio a conocer que oficialmente es uno de los talentos de la cadena televisiva TUDN de TelevisaUnivision.

“Hoy si puedo compartirles oficialmente que soy talento de @tudnmex @tudnusa @televisaunivision @univision @televisa @tutribuna_tudn #méxico #catracha #hondureña”, escribió la intérprete hondureña en una publicación en su perfil oficial en Instagram.

La primera participación de Morán en un show televisivo de TUDN fue este martes 3 de mayo en “Tu Tribuna”, un programa especializado en futbol que presenta una programación con las novedades más recientes de los equipos de futbol más importantes del momento.

Sirey Morán vivirá en Ciudad de México

A través de una reciente transmisión en vivo en su perfil en Instagram, Sirey Morán dio a conocer que vivirá en Ciudad de México para cumplir con sus compromisos profesionales con TelevisaUnivision en la cadena televisiva TUDN.

Sin embargo, Morán también puntualizó que con frecuencia viajará a la ciudad de Miami para continuar con las grabaciones del show “Lo más ViXto” junto a Jomari Goyso para la plataforma de streaming ViX, perteneciente a TelevisaUnivision.

Antes de anunciar formalmente su debut como talento de TUDN, la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2021 estuvo tomando clases de formación artística en el afamado instituto CEA (Centro de Educación Artística) de Televisa en Ciudad de México.

La reina de belleza estará participando en varios programas de deportes

Sirey Morán dio a conocer que por el momento estará como conductora invitada en el show “Tu Tribuna” de TUDN. Sin embargo, ella también mencionó que se espera que esté participando en otros programas deportivos de la cadena televisiva con base en Ciudad de México y Miami.

“Hoy hice oficialmente mi debut desde México en la televisión y estoy súper feliz. Ya puedo decirles eso que tanto quería mencionarles y que todavía no podía. Oficialmente ya soy talento de deportes de Televisa y Univision. Estuve en este programa que se llama Tu Tribuna, se habla de algo que yo tanto amo que es el deporte, especialmente el futbol. Ya pronto les voy a estar contando en qué programa me quedaría, por el momento me imagino que me van a tener haciendo varias cosas”, dijo Morán en una transmisión en vivo en su perfil oficial en Instagram.

La reina de belleza también aseguró que se siente muy feliz por el trato que ha recibido desde que llegó a México y por la oportunidad que le está brindando TelevisaUnivision de seguir creciendo como periodista deportiva: “Estoy súper feliz en mi nuevo departamento, muy bonito por donde estoy y el trato que me han dado, es increíble. Con TUDN tendré la oportunidad de hablar del futbol que tanto amo, y se habla del futbol tanto europeo como de las ligas mexicanas. Se me está dando la oportunidad de poder entrenar y crecer como talento, y poder nutrirme más de conocimiento”.

Lo que debes saber sobre TUDN

TUDN es un canal deportivo que nació el 20 de julio de 2019, luego de las fusiones de los canales deportivos de Televisa en México y Univision en Estados Unidos, con lo que por primera vez en la historia se conforma un canal binacional para cubrir los dos mercados más grandes de Norteamérica, de acuerdo con información reseñada por el sitio web oficial.

TUDN congrega la mejor programación, talento y capacidad de producción en deportes de Estados Unidos y México, indicó el sitio web de la cadena televisiva especializada en deportes.

Sirey Morán hace historia en TUDN al ser la primera reina de belleza de Nuestra Belleza Latina en formar parte oficialmente del exclusivo grupo de talentos de la cadena televisiva de deportes.