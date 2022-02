[ENTREVISTA EXCLUSIVA] Raishmar Carrillo habla del abandono de sus padres

La puertorriqueña Raishmar Carrillo fue una de las favoritas de Nuestra Belleza Latina 2021. Ella conquistó al público con su carisma y belleza. También inspiró a más de uno con su historia de vida. Para quienes no conocen a Raishmar, ella misma cuenta su historia en su nuevo libro “Relatos de una huérfana”, el cual narra los momentos más difíciles de su vida. Como el abandono de sus padres y su estancia en los departamentos de familia.

Raishmar debutará como escritora este año con el plan de seguir inspirando con su historia. En “Relatos de una huérfana, contará sus traumas, vivencias y superación. “Ha sido una montaña rusa, definitivamente, son mis experiencias personales, son mis traumas de niña y tuve que revivirlos para poder escribir bien”, nos contó Raishmar en una entrevista exclusiva con AhoraMismo.com.

Raishmar reveló a AhoraMismo que las adicciones de sus padres provocaron que su custodia cayera en manos del Departamento de la Familia, perdiendo el contacto con su madre. Y agregó: “Yo tengo que entender que no es que ella no me amaba, ella me amó toda su vida, yo soy su hija, ella no se amaba así misma lo suficiente para recuperarse de la adicción, para buscar ayuda y para tenerme como hija con ella”. Abajo puedes ver la primera parte de la entrevista con Raishmar Carrillo.

La reina de belleza hizo un llamado a tomar consciencia acerca de la salud mental, tras la muerte de Cheslie Kryst, Carrillo mencionó la importancia de cuidar nuestras emociones:

Nuestra Belleza Latina fue una plataforma que Raishmar utilizó para llevar un mensaje de motivación a todas las personas que han sido abandonadas, de esa manera representar a una comunidad y seguir con sus proyectos personales.

Cabe recordar que Raishmar fue la segunda eliminada de la semifinal de Nuestra Belleza Latina, su paso por la competencia desató muchos comentarios encontrados. Los cuales ella supo sobrepasar todas las barreras y logró su principal objetivo que su voz fuera escuchada en el mundo. Abajo puedes ver la segunda parte de la entrevista con Raishmar Carrillo.

Durante la competencia Raishmar sintió que no tenía el apoyo del público, ella decidió creer en sí misma, sonreír y cultivar su amor propio, aunque al salir de la competencia fue que hizo consciente el cariño de todos los que apostaron a su participación.

En entrevista, Raishmar dijo lo siguiente:

“Como hubo sentimientos negativos, muchas críticas hacia mi al principio del programa, yo dije me odian; me enfoque en mi, yo no puedo cambiarlo en este momento las personas ya se daran cuenta quien es Raishmar, y si me quieren querer que me quieran y si no pues tambien, yo no los puedo convencer, cuando salí del programa y empiezo a ver todo el apoyo que las personas me estaban dando, yo no me lo esperaba, yo pensaba que todo el programa a mi me odiaba”.