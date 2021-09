Raishmar Carrillo de Nuestra Belleza Latina 2021: Lo que tienes que saber

Raishmar Carrillo es una de las pre-seleccionadas de Nuestra Belleza Latina 2021.

Durante su audición para el reality show, la joven puertorriqueña realizó un segmento especial como presentadora de Univision, en donde hablaba sobre los miedos que viven las personas que han sido víctimas del abandono por parte de sus padres biológicos.

Durante el segmento televisivo de un minuto de duración, Carrillo abordó los abusos sexuales que tienen que vivir algunos jóvenes que son puestos temporalmente en hogares sustitutos.





Directo desde Puerto Rico, Raishmar Carrillo puso a los jueces al borde del llanto con su audición

A su vez, la participante habló sobre la fortaleza interna que tienen que desarrollar algunas jóvenes para sobreponerse a las adversidades que han vivido durante su infancia.

Los jueces de Nuestra Belleza Latina 2021 quedaron sorprendidos al corroborar que la historia estaba basada en hechos reales que han sucedido en la vida de Raishmar Carrillo.

¿Quién es Raishmar Carrillo?

Raishmar Carrillo, puertorriqueña de 25 años de edad, es entrenadora personal de profesión y se encuentra radicada en la ‘Isla del Encanto’.

Carrillo estudió Comunicación Social y actualmente está escribiendo su propia biografía, según dio a conocer en su perfil en Instagram.

Participó en un importante certamen de belleza en Puerto Rico

Raishmar Carrillo es un rostro conocido en los certámenes de belleza, esto debido a que logró colarse entre las finalistas del Miss Mundo Puerto Rico 2021 que se celebró en el mes de abril en San Juan, Puerto Rico.

Carrillo representó a la localidad de Río Grande en el Miss Mundo Puerto Rico 2021. Si bien es cierto que no logró alzarse con la corona, la joven puertorriqueña logró ganar el reto de “Belleza con Propósito” al narrar su experiencia como huérfana, creciendo en hogares sustitutos que fueron asignados por el Departamento de la Familia.

“La plataforma de Miss Mundo Puerto Rico ha sido de bendición para mí. Me impulsó a contar mi historia, luego de tanto posponer y dudar si haría una diferencia el que otros sepan de dónde vengo. Y sí, sí la hace. Porque son mis raíces y de ese mismo dolor, nace la mujer que hoy soy”, confesó Raishmar Carrillo en una entrevista con el diario Primera Hora.

Fue víctima de abuso sexual





Entre lágrimas, Daniella Álvarez conecta con la historia de abandono y abuso de Raishmar Carrillo

La historia de vida de Raishmar Carrillo ha conmovido a todos los hispanos en los Estados Unidos. En su audición en Nuestra Belleza Latina 2021, ella dio a conocer que fue víctima de abuso sexual por parte de una figura paterna en uno de los hogares sustitutos que le fueron asignados.

“La pareja de mi mamá sustituta me había enseñado que el abuso sexual era juego y era normal. Yo crecí haciendo cosas que un niño no debe hacer. Ya ella sabía que si decía lo que estaba pasando, la iban a remover, y ella ya entendía que tal vez era peor que quedarse allí”, afirmó Carrillo al hablar sobre el abuso sexual que sufrió.

“Crecí durante toda mi infancia pensando que yo era una mala persona, pero ahora de adulta es que sé que eso era maltratado y que no era mi culpa. Decir que mi historia no me define es huirle a la realidad, pero no me va a limitar. Mi historia es mi principio, pero no es mi final”, puntualizó la pre-seleccionada de la competencia de belleza de Univision.

Tiene su propio show digital

“Relatos de una huérfana” es el nombre del show digital de Raishmar Carrillo, un emotivo proyecto en donde narra episodio tras episodio todas las experiencias que vivió a lo largo de sus primeros años de vida en los diversos hogares sustitutos que le fueron asignados.

Desde su mayoría de edad, Carrillo ha estado viviendo de manera independiente tras tener la potestad para elegir todo lo que desea hacer con su vida. Sin embargo, los recuerdos de su infancia y adolescencia la siguen acompañando hasta la fecha.