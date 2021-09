En el año 2014 se celebró la octava temporada del concurso de belleza televisivo Nuestra Belleza Latina, en donde resultó ganadora la deslumbrante boricua Aleyda Ortíz, quien contaba en ese entonces con 25 años y destacó desde el primer momento en el que la audiencia puso sus ojos en ella.

Y es que no sólo su porte y sonrisa enamoró al jurado, la inteligencia de la chica se hizo valer siempre, de hecho, cuando el comité calificador interrogó a Ortiz sobre que le hacía diferente a las demás participantes, Aleyda dijo: “Si hay algo que a mí me diferencia de las demás, sería que en todo momento soy yo, y trato de vivírmelo al máximo. Aprovechar cada oportunidad y todo lo que yo siento”.

Y así lo hizo en el concurso, no en vano se coronó como la reina de esa temporada y desde ese entonces es un rostro fijo en el modelaje internacional, la televisión y las campañas publicitarias de distintas marcas comerciales.

Entre las participaciones de Aleyda Ortiz como presentadora en la televisión en español destacan: Sábado Gigante, Despierta América, en donde han continuado apareciendo otras reinas ganadoras, Noches con Platanito, el concurso Mira Quién Baila y muchos más.

¿Qué agradece Aleyda Ortíz a Nuestra Belleza Latina?

El próximo 26 de septiembre a las 8pm / 7pm Centro regresa Nuestra Belleza Latina a las pantallas de Univision con con un rostro conocido en el certamen; Giselle Blondet, quien fuera conductora del show de 2007 a 2013 y juez en 2018. Por otra parte Adal Ramones, conductor y actor mexicano, serán quienes se suman a los nombres ya anunciados de Jomari Goyso, experto en moda y conductor de Sal y Pimienta , y Daniella Álvarez, conductora, modelo y ex miss de Colombia.

También estarán Amara La Negra, cantante, modelo y actriz, como host de la mansión, que presentará muchas sorpresas cada semana y Migbelis Castellanos, la actual reina de Nuestra Belleza Latina, que será la reportera digital oficial y también compartirá todos los pormenores en Sal y Pimienta, el show posterior a cada gala.

Para calentar motores camino al exitoso reality de belleza de Univision, que cuenta con el record de ser uno de los más longevos de la televisión en español, la cadena ha hecho pequeños micros con reinas y participantes del programa, en donde por supuesto, no pudo faltar la bella y talentosa Aleyda Ortíz, quien no se midió en elogios al puntualizar como esa oportunidad le cambió la vida.





Aleyda Ortiz pudo cumplir sus sueños gracias a Nuestra Belleza Latina La puertorriqueña considera que el mayor premio que obtuvo por ganar Nuestra Belleza Latina fue una carrera en el mundo del espectáculo. No te pierdas el estreno de la nueva temporada de este reality show, el domigo 26 de septiembre a las 8P/7C por Univision. #NBL2021 #NuestraBellezaLatina

“Siempre soñé con el escenario, con el mundo del espectáculo. Nuestra Belleza Latina me dio la oportunidad, creyó en mí. Así lo sentí yo, y me dio esa fuerza, esa seguridad que necesitaba. El premio mayor, yo siempre lo he dicho, es la carrera que uno puede construir.” Aseguró Aleyda en el video.

Los comentarios de los fanáticos no se hicieron esperar: “Es bellísima y junto con Nabila fueron las mejores de la temporada.” “Muy bonita y simpática, me encanta su personalidad, dios la bendiga”, fueron algunos de los elogios para la bella boricua, que también cuenta con la codiciada corona.

¡Ya estamos listos para conocer a la nueva reina!