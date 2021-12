[ENTREVISTA] Melissa Alemán de ‘NUESTRA BELLEZA LATINA’ se reunirá con ex compañeras y habla de su paso por el concurso

La última edición del programa estrella de Univisión que elige a su próxima comunicadora estrella, el concurso NUESTRA BELLEZA LATINA, llegó a su esperada noche final celebrando una belleza con propósito, alejada de los estrictos cánones y estereotipos que reinaban, sobretodo entre los latinos.

Una edición histórica

El pasado 21 de Noviembre fue la hondureña Sirey Morán quien resultó ganadora de la edición número 12 de Nuestra Belleza Latina, en una temporada repleta de retos, adrenalina, emociones a millón y sobretodo muchísimo drama, algo que se espera cuando un grupo de chicas, de diferentes nacionalidades y con distintas formas de ver la vida, se reúnen bajo un mismo techo para alcanzar un sueño, recibir esa ansiada corona y un contrato con Univisión, la cadena líder en la televisión hispana.

Pero además de Sirey, hubo diferentes concursantes que resultaron verdaderamente emblemáticas y estamos seguros serán recordadas mucho después que Sirey entregue la corona a otra afortunada chica que busque lograr su sueño de convertirse en “Nuestra Belleza Latina 2022”. Una de ellas es Melissa Alemán, una atractiva y muy carismática boricua que impactó al jurado y a la audiencia por igual.

A sus 31 años, la historia de Melissa es muy interesante y cautivadora. La chica que sirvió para el ejercito de Estados Unidos durante 8 años, reveló desde que se sumó al concurso, que su sueño es ser una voz contundente en la lucha en pro de la comunidad LGBTQ+, de la que forma parte siendo la primera concursante abiertamente homosexual en el exitoso reality de la cadena Univision.

Melissa Alemán de ‘NUESTRA BELLEZA LATINA’ se reunirá con ex compañeras

Pero Melissa, con su encanto y chispa natural nos cautivó en una entrevista en dónde reveló intimidades de su paso por ‘NUESTRA BELLEZA LATINA’ y también de un proyecto que le mantiene muy emocionada. Se trata de una reunión con sus ex compañeras del concurso para enseñar un sensual baile y compartir un rato ameno con los fans de la ciudad de Miami.

El evento se llama: “The Art of Seduction with the Queens”, y será un momento para divertirse y aprender. Tal como la propia Melissa indicó. “Sorpresa! Recuerdan que les dije que tenía un anuncio? Bueno, estas bellezas @faby_laurencio94, @yelusballestass y su servidora vamos a estar en Miami el 18 de Diciembre para un meet & greet y una clase súper sexy de baile que nos va a dar mi amore @yelusballestass. Que emoción compartir con todos ustedes! Quien dice presente! 💜” Dijo la chica en su perfil de Instagram.

La candente clase de baile se llevará a cabo este próximo 18 de diciembre, a las 5:30 de la tarde, en el vecindario de Wyndwood, en Miami, en el 2840 NW de la 7 Avenue, sobre esto y más conversamos con Melissa, en donde incluso nos invitó a sumarnos y también aprovechó de contar varias intimidades sobre nuestra entrevista aquí:

Las boletas de “El arte de la seducción de las reinas”, tendrán un costo de $25 la entrada, y aquí, además de bailar con Yelus, podrán tener una charla al final de la clase con la venezolana, con Melissa y con Fabién.

¡Estamos listos para dejarnos seducir por las reinas!