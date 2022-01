Melissa Alemán da positivo a COVID-19: ¿Cómo se contagió?

El rostro de Melissa Alemán es conocido en los medios de comunicación de habla hispana en los Estados Unidos tras su exitosa participación en la duodécima temporada de Nuestra Belleza Latina.

Durante su paso por NBL, Alemán hizo historia al ser la primera participante del reality show en ser abiertamente homosexual y haber servido para el ejército de los Estados Unidos.

Tras concluir su participación en el reality show de Univision, la talentosa y carismática puertorriqueña regresó a Nueva Jersey y ha estado completamente enfocada en finalizar su carrera universitaria como Periodista.

En medio de una crisis de salud pública como la que se vive con el surgimiento de la variante Ómicron, Melissa Alemán no estuvo exenta de unirse a las estadísticas de personas que se han contagiado con Coronavirus. Antes de finalizar el 2021, la modelo y veterana dio positivo a una prueba de diagnóstico de COVID-19.

Si bien es cierto que Alemán estaba previamente vacunada, eso no fue impedimento para pasar varias semanas con complicaciones de salud relacionadas al Coronavirus.

Disfruta de la entrevista con Melissa Alemán, finalista de Nuestra Belleza Latina 2021

En una conversación exclusiva con nuestro colaborador Juan Espinoza, la puertorriqueña habló desde la intimidad de su hogar sobre los síntomas que ha estado presentando tras dar positivo a COVID-19.

PREGUNTA: Cuéntanos de tu experiencia con el Coronavirus, recientemente diste positivo a una prueba de diagnóstico y la has pasado bastante mal tras unirse a las estadísticas de personas que se han contagiado por primera vez con el virus.

MELISSA ALEMÁN: “Dios mío. Sí, tengo COVID-19. Ya llevo casi una semana enferma, yo pensé que no me iba a dar el COVID-19. Yo tanto que me cuidaba, yo me cuidé en el show (gracias a Dios y suerte que no me dio en el show). Pero yo me cuidaba tanto, sé que me dio en una fiesta de navidad que tuvo una amiga y te digo que se siente fuerte.

A mí me dan muchos las alergias y me he sentido bastante congestionada, ese es el único problema. Sí podía respirar, pero tenía tanta flema en la mucosa. Gracias a Dios ya estoy bien, no me siento como me sentía los primeros días, pero todavía estoy en cuarentena por el virus. Ya gracias a Dios estoy bien”.

PREGUNTA: ¿Estabas vacunada? Cuéntanos si no presentaste otro tipo de síntomas adicional a esa congestión nasal.

MELISSA ALEMÁN: “Gracias a Dios sí estoy vacunada, me vacuné en septiembre de 2021. Mi vacuna de refuerzo me toca como en febrero. Pero yo creo que si no hubiera estado vacunada, si me hubiese dado un poquito más fuerte, pero gracias a Dios que no. No tuve fiebre, a mucha gente le ha dado fiebre. Solamente he tenido mucha congestión y dolores de cabeza, se siente como si fuese una alergia muy fuerte.

