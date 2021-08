¿Cuál es la edad de Jomari Goyso?

Jomari Goyso nació el 11 de octubre del año 1981 en la localidad de La Rioja en España. En la actualidad, el fashionista tiene 39 años de edad.

Goyso es considerado una de las personalidades más importantes en la industria televisiva de habla hispana por su participación en producciones como “El Gordo y la Flaca”, “Sal y Pimienta” y “Primer Impacto”.

El español se ha convertido en uno de los fashionistas predilectos de la audiencia hispana por sus comentarios cargados de irreverencia, picardía y humor.

A lo largo de su trayectoria profesional, Jomari Goyso ha trabajado con grandes estrellas de Hollywood como lo son Naomi Campbell, Penélope Cruz, Salma Hayek, Paz Vega y Kris Jenner.

El talento de Goyso también ha sido honrado en importantes publicaciones como Vogue, Cosmopolitan, Glamour, Vanidades, HOLA, People, InStyle y Marie Claire.

Jomari Goyso a los 21 años de edad inició su carrera artística en los medios de comunicación con una participación especial en un show de la cadena CNN. En una reveladora entrevista, el fashionista reveló que sus inicios en la televisión no fueron nada fácil: “Había intentado años antes, pero me habían dicho un ‘no, jamás’”.

Goyso se unió a Univision como comentarista de moda tras el despido del fashionista Rodner Figueroa en el año 2015. Desde entonces, el intérprete español ha formado parte de las producciones más importantes de la cadena televisiva.

Jomari Goyso próximamente regresará a Nuestra Belleza Latina en calidad de juez con su participación en la duodécima temporada del reality show que tiene previsto iniciar en el mes de septiembre.

Las vivencias de Goyso quedaron plasmadas en su libro biográfico “Desnudo” que salió al mercado en el año 2018. En la publicación, el artista narró su historia de vida desde sus inicios en una humilde granja de España hasta convertirse en una de las voces más influyentes de la moda en la televisión de habla hispana.

El sitio web EcuRed dio a conocer que el fashionista intentó suicidarse en varias ocasiones durante su niñez como consecuencia de su sobrepeso.

“No recuerdo algo bonito, no recuerdo a nadie decirme algo bonito, nunca. Porque había cosas que te matan y yo siento que para mí el sobrepeso era mi adicción, que yo lo veo como una manera de decir ‘Yo me voy a matar primero antes de que la gente me mate'”, afirmó Jomari Goyso en una entrevista al referirse a la difícil experiencia que vivió en su niñez.

En un capítulo de “Desnudo”, Goyso admitió que uno de sus más grandes propósitos en el ámbito personal es convertirse en padre próximamente: “No sé si adoptaré o decidiré ser padre por otros métodos, pero estoy seguro de que este es mi nuevo destino: Cuidar una personita y entregarme completamente a ese nuevo amor, sin miedos, ni reservas”.

La estrella de Univision siempre ha mantenido sus vivencias personales alejadas de la vida pública. Sin embargo, en el libro “Desnudo” confesó que no descarta la posibilidad de enamorarse en un futuro “de un hombre o una mujer, o de ambos”.

Con más de 2 millones de seguidores en las plataformas digitales, Jomari Goyso es uno de los fashionistas más importantes del momento en la industria del entretenimiento de habla hispana.