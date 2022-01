Jomari Goyso habla de favores sexuales y abuso a reinas para alcanzar fama

Para nadie es un secreto que han sido muchos los abusos y denuncias que jóvenes mujeres que han querido saltar a la fama o al mundo del entretenimiento han sufrido para hacer realidad sus sueños.

Y aunque Jomari Goyso es una de las figuras más reconocidas en la televisión, con su ya famosa manera de ser, sin tapujos, ni pelos en la lengua, el español abordó el tema en su programa de Youtube Sin Rodeo, donde mencionó que para poder erradicar los abusos e incluso favores sexuales para poder triunfar, urge que las propias jóvenes no caigan en esas maneras abusivas.

Hablando con Sirey Morán sobre lo más fuerte que ha vivido en su vida como reina, donde siendo Miss Honduras sufrió malos momentos, el exjurado de Nuestra Belleza Latina dijo que hay chicas que aceptan abusos para poder llegar lejos, lo que en su opinión tiene que acabarse.





Sin Rodeo Ep. 49 – La nueva reina de NBL le soltó varias bombas a Jomari

“Me encantaría también que muchas (chicas) empezaran a decir que no a cualquier cosa que sea injusto. Tú, por tener una corona, no tienenes que sacrificar nada. No tienes que ir con nadie a la cama”, dijo Jomari.

El exjuez de la temporada número 12 de Nuestra Belleza Latina fue más allá y mencionó que las jóvenes que compiten en certámenes de belleza también deben empezar a levantar su voz y no hacer nada que no quieran hacer, incluso si sus preparadores o manejadores se los exigen.





Osmel Sousa se fue y ella se atrevió: ex Miss Venezuela quiere estar en Nuestra Belleza Latina

“No tienes que operarte algo si no quieres operarte. I’m sorry. Si todas dicen que no, eso cambiaría, lo que pasa es que muchas juegan el juego”, agregó el español.

Y es que incluso en el propio canal de Univisión hubo un sonado escándalo con el productor del programa El Gordo y la Flaca, Enrique Albis, luego de que salieran a la luz audios en los que el cubano solicitaba favores sexuales a una aspirante a presentadora.





Conocido productor cubano de El gordo y la flaca es despedido por presunto escándalo de acoso sexual

En su programa de Youtube Jomari fue insistente en pedir a las jóvenes que son víctima de este tipo de abusos que denuncien y también pidió que ninguna caiga en aceptar tratos desobligantes solo por querer un puesto o un papel.

En el mismo programa de Youtube, la ganadora de Nuestra Belleza Latina, Sirey Morán, reveló que la mayoría de las concursantes del show ni siquiera le hablan y le han hecho desplantes muy feos.

“No todas (son mis amigas). Hay una que me dejó de seguir. Hay dos que nunca me siguieron. Hay una que me bloqueó, la seguí yo, pero esta semana me bloqueó”, dijo Sirey. “Me llevaba súper bien con dos y ellas cambiaron. El día que gané (solo me felicitaron) Génesis, Lupita y la otra fue Jackie, ah y Fabién que me abrazó cuando gané”.