¿Quiénes fueron las dos últimas eliminadas de Nuestra Belleza Latina 2021?

En la gran gala de semifinal de Nuestra Belleza Latina 2021, la mexicana Jaky Magaña y la puertorriqueña Raishmar Carrillo se convirtieron en las dos últimas participantes eliminadas de la competencia.

Con la eliminación de Magaña y Carrillo, las cuatro finalistas de NBL 2021 son: La cubana Fabién Laurencio de la Concepción, la hondureña Sirey Morán, la dominicana Génesis Suero y la mexicana Lupita Valero.

Solo una de las cuatro finalistas del reality show de Univision se convertirá en la sucesora de Migbelis Castellanos, ganadora de Nuestra Belleza en la edición del año 2018.

Los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar ante la sorpresiva eliminación de Jaky Magaña, quien sobresalió en la gran semifinal de la competencia con su personificación de Jenni Rivera en la “Batalla de Doblaje”, un reto presentado por Clarissa Molina.

“Esa niña tiene muchísimo talento, merecía muchísimo más… Mucha suerte para ella”, “Se sabía, para que México vote por Lupita y no se dividan los votos”, “Tan bonita y tierna. No era de mis favoritas, pero reconozco que tiene un ángel muy bonito. Es una pena que la gente esté buscando cosas más superficiales”, “Siempre fue la menos votada”, “Ya eres grande, llegaste muy lejos”, “Muy bien, ella no es belleza latina. Disculpen, pero su físico no es para estar en este show. Y ahora no se vengan a ofender”, fueron algunos de los comentarios de los televidentes en el perfil de NBL en Instagram.

La segunda eliminada durante la semifinal de Nuestra Belleza Latina 2021 fue la puertorriqueña Raishmar Carrillo, esto tras ser una de las dos candidatas con la menor cantidad de votos a su favor por parte de los televidentes, quienes semana a semana han votado por sus grandes favoritas dentro de la competencia.

Durante sus dos pruebas de talento en la séptima gala de NBL 2021, Carrillo logró grandes elogios por parte del panel de jueces de la competencia, quienes se mostraron complacidos con su potencial para los medios de comunicación. Sin embargo, eso no fue suficiente para alzarse con un puesto en el grupo de finalistas del reality show.

Los miles de seguidores de NBL en la plataforma de Instagram no tardaron en reaccionar a la eliminación de Raishmar Carrillo: “Fuiste mucho con demasiado, tu historia nos conmovió muchísimo, pero el público no conectó tanto contigo por toda la polémica, pero fuiste de las mejores”, “Eres una guerrera”, “No tenía que salir, la verdad es que se merecía estar en la final”, “Fue injusto, sacaron a una de las mejores”, “Eso es que no quieren a más boricua, eres la mejor”.

En una reciente entrevista con “Sal y Pimienta”, Jaky Magaña dio a conocer que coronaría a Fabién Laurencio de la Concepción como la nueva reina de Nuestra Belleza Latina, esto tras considerar que es un “diamante en bruto” que puede triunfar en grande en la televisión de habla hispana en los Estados Unidos.

En una íntima conversación con “Sal y Pimienta”, Raishmar Carrillo puntualizó que se lleva grandes lecciones de vida tras su participación en la competencia de belleza en formato de reality show de Univision.