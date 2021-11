Jaky Magaña dice sin pelos en la lengua lo que piensa de sus compañeras de NBL

El furor por conocer quién será la sucesora de Migbelis Castellanos en la edición número 12 de Nuestra Belleza Latina, que se revelará en dos semanas, está a flor de piel.

Y Jaky Magaña, una de las participantes que se ha sabido ganar el apoyo y respaldo del público, gracias a su dulzura, talento y belleza, abrió su corazón y se sinceró sobre lo que piensa de las otras cinco participantes que integran el grupo de las semifinalistas.

A partir del 1:07, del video que compartimos aquí, y que fue publicado por la cuenta oficial de Nuestra Belleza Latina en Instagram, se escucha a la preciosa competidora, quien luce como toda una ganadora, revelando qué es lo que más ha aprendido de sus cinco rivales.

En el clip, donde las reinas de Nuestra Belleza Latina dejaron de lado sus rivalidades y diferencias, Jaky respondió con mucha honestidad al interrogante hecho por la producción del show sobre “¿Qué enseñanzas te llevas de tus compañeras NBL?”.

“Lo que yo me llevo de cada una de mis compañeras es: de Fabién el ser siempre sincera, y de Raishmar, su fortaleza”, comentó la concursante, de manera escueta, pero directa.

Y al mencionar a las otras tres rivales que tiene en la competencia, Jaky insistió en mencionar y destacar una cualidad de la personalidad de cada una.

“De Lupita, me llevo su dedicación, de Génesis, su carisma y de Sirey, su manera de trabajar”.

Los mensajes de apoyo y cariño para la joven no se hicieron esperar, y aunque concursantes como Sirey y Lupita parecieran ser las renas del apoyo del público, a juzgar por lo activadas que se muestran las bases de fans de las dos, no hay duda de que Jaky también cuenta con su batallón de seguidores que sueñan con verla llegar a la final, y ¿por qué no?, coronarse como Nuestra Belleza Latina.

De ganar Jaky, verdaderamente enviaría un mensaje de lucha contra los estereotipos, mostrando que la belleza viene en diferentes formas y tamaños, y siendo testimonio de que la época en que ser bella era sinónimo de medidas mal llamadas “perfectas”, ya está mandado a recoger.

Al referirse a Jaky, Génesis Suero destacó que aprendió de ella “tips de actuación”, mientras que Sirey Morán la calificó como una “mujer muy inteligente”.

“Vas a ganar”, “eres la mejor”, “Jaky merece coronarse como la Nuestra Belleza Latina”, fueron algunos comentarios manifestados por los fans de la preciosa rubia.

Dinos si crees que Jaky pudiera convertirse en la ganadora del reality de Univisión.