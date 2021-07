Greidys Gil llora por lo que está pasando en Cuba: Pide intervención de EE.UU.

Cuba está viviendo momentos de tensión, en medio de las protestas y manifestaciones de miles de cubanos que han decidio salir a las calles a exigir el derrocamiento del régimen comunista de la era castrista, que ha sumido a la isla en la pobreza y la constante violación de derechos humanos y libertades básicas por más de seis décadas.

Y a las voces de apoyo hacia los manifestantes y la exigencia de que cesen las muertes de quienes protestan y las detenciones políticas, se sumó la ex Nuestra Belleza Latina Greidys Gil, nacida en Cuba.

A través de un sentido video, en el que se le aprecia literalmente llorando de dolor, no solo por los abusos a los que están siendo sometidos los manifestantes en Cuba por parte de las autoridades de la isla, sino por los años de atropellos que ha debido enfrentar el país bajo el régimen dictatorial de los Castro, Greidys Gil levantó su voz en redes sociales.

“CUBA NECESITA APOYO!!! 🇨🇺 Al fin saco todo lo que llevo adentro!!!#soscuba. El pueblo de Cuba sigue en las calles en la lucha, desarmados y están siendo masacrado por el gobierno: niños, jóvenes, viejos, mujeres, hombres TODOS 💔”, fue el mensaje con el que la ganadora de Nuestra Belleza Latina compartió su emotivo clamor.





Videos muestran la represión a las protestas en Cuba | Noticias Telemundo Video oficial de Noticias Telemundo. En su segunda intervención en cadena nacional tras las multitudinarias protestas de este domingo en Cuba, el gobernante, Miguel Díaz-Canel, reconoció que el país vive una profunda crisis económica y asegura que no hubo represión de las manifestaciones. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: bit.ly/TLMDNoticiasYT Noticias Mediodía Noticias Telemundo Mediodía es… 2021-07-12T18:21:18Z

La exreina de belleza, quien llegó a Cuba a comienzos del 2000, fue más allá e incluso hizo un llamado al Gobierno de Estados Unidos para que realice una intervención a la isla.

“Pedimos a gritos que EEUU intervenga y que el mundo haga algo ante este genicidio!!!Respondan y no abandonen a nuestro pueblo indefenso otra vez!!!!! 🇨🇺🕊🙏🏻 #cubalibre #abajoladictadura”, agregó la reportera de televisión.

El video de la exreina de belleza caló tan hondo, que en solo unas horas superó las 250,000 vistas, y allí abrió su corazón de manera plena.

“Tengo un dolor en el pecho así de grande, que ni siquiera me sale la voz. Tengo que hablar, tengo que usar mi voz para hablar por un pueblo que está siendo masacrado en Cuba por el Gobienro, Tenemos que acabar con la tiranía que hemos tenido en Cuba por 62 años”, comentó la ex Nuestra Belleza Latina. “Y se los digo, yo viví en Cuba por 25 años, muchos conocen mi historia, a traves de Nuestra Belleza Latina, pero muchos no entienden la historia de mi Cuba”.

Greidys insistió en pedir ayuda a todo el mundo y a que quienes puedan levantar sus voces apoyando el derrocamiento de la dictadura en Cuba lo hagan y no se queden callados.

“Muchos como yo nos hemos ido de nuestra tierra por necesidad. Hemos emigrado buscando un futuro mejor, por nuestras familias, porque nos tocó, y hay muchos que no tuvieron esa oportunidad”, dijo Greidys. “El presidente de Cuba, que es una porquería, que nadie lo puso, nadie lo eligió, ha puesto al pueblo a matarse unos con otros. Los mismos que están pasando hambre, matan a otros que están pasando hambre… más fácil sería quedarme en mi comodidad, en mi libertad, en todas las cosas que nos ha dado este país y quedarme callada, pero no lo voy a hacer”.