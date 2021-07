Greidys Gil: 5 datos curiosos que tienes que saber

Greidys Gil es conocida por haber sido la ganadora de Nuestra Belleza Latina en el año 2009, convirtiéndose en la primera mujer cubana en alzarse con el triunfo de la importante competencia televisiva de Univision.

Nacida en Cuba en el año 1980, Gil se radicó en los Estados Unidos en 2005 en búsqueda de una mejor calidad de vida que le permitiera cumplir sus sueños. “Vine a los Estados Unidos nada más que con una bolsa llena de sueños”, aseguró la estrella en un segmento de Nuestra Belleza Latina.

A lo largo de su trayectoria artística, la intérprete ha participado en importantes producciones televisivas de Univision y Telemundo. Uno de los últimos proyectos de Greidys Gil fue como reportera en la ciudad de Nueva York del show de entretenimiento “Suelta La Sopa” de Telemundo.

Lo que tienes que saber de Greidys Gil:

1. Es una de las reinas más queridas en la historia de Nuestra Belleza Latina





Nuestra Belleza Latina 2009 Greydis Gil

Greidys Gil logró conectar con el público de habla hispana en los Estados Unidos al mostrar su verdadera esencia sin ningún tipo de careta. Durante su paso por la competencia, Gil fue el vivo ejemplo de una joven humilde que soñaba con triunfar en la industria del entretenimiento para brindarle una mejor calidad de su vida a sus familiares que radicaban en el pequeño pueblo de San Antonio de Las Vegas en Cuba.

La simpatía, humildad y hambre de triunfo fueron las mejores cualidades para que la estrella cubana pudiese ser coronada como Nuestra Belleza en el año 2009, una edición de la competencia que fue muy reñida por el potencial artístico de cada una de las participantes.

“Yo dejé todo atrás persiguiendo una ilusión y cuando se hizo realidad, logré el reconocimiento de mi propia gente en mi propio país, ese recuerdo lo llevaré por siempre en mi corazón”, afirmó Greidys Gil durante su mensaje final antes de coronar a su sucesora en la edición del año 2010 de Nuestra Belleza Latina.

2. Gil creció sin su figura paterna

Durante su infancia, Greidys Gil creció con la ausencia de su figura paterna, esto debido a que su padre (Esnel Gil) emigró a los Estados Unidos en el año 1980. Catorce años más tarde, padre e hija se conocieron en Cuba en un viaje que realizó su progenitor.

“Yo veía que todos los niños tenían a su papá y yo no tenía el mío, yo quería verlo. A veces tenía miedo de que se fuese a morir y no poderlo conocer. Mi mamá me enseñó a no juzgar a mi papá por haberse ido, gracias a ella le tengo el cariño que le tengo, lo quiero tanto”, afirmó Gil en una transmisión de Nuestra Belleza Latina al referirse a su infancia con la ausencia de su padre.

3. Ella padece de síndrome nefrótico

Greidys Gil fue diagnosticada con síndrome nefrótico a sus 14 años de edad, un padecimiento que la obligó a abandonar sus estudios durante un año.

Uno de los golpes más duros para Gil fue tener que desligarse de manera permanente de sus entrenamientos de gimnasia rítmica como resultado de los síntomas que estaba presentando con el síndrome que le fue diagnosticado.

De acuerdo con el sitio web American Kidney Fun, las personas que padecen de síndrome nefrótico suelen presentar hinchazón en sus piernas, pies y tobillos como resultado de sus bajos niveles de proteínas en la sangre, un indicio de que sus riñones no están funcionando de manera correcta.

4. Gil está casada con un importante empresario





Greidys Gil Nuestra Belleza Latina, se casó en República Dominicana

Greidys Gil está casada con Luis Zaldivar, un importante empresario que es co-fundador de Avance, una compañía privada que se enfoca en el crecimiento de los servicios al consumidor en los Estados Unidos.

Gil y Zaldivar contrajeron matrimonio en el año 2015 en la paradisíaca localidad de Altos de Chavón en República Dominicana. En la celebración estuvieron presentes grandes personalidades de la industria del entretenimiento como lo son Raúl de Molina, Melissa Marty y Aleyda Ortiz.

Los padres de Zaldivar son propietarios de la cadena de restaurantes cubanos Victor’s Cafe en la ciudad de Nueva York.

5. Nuestra Belleza Latina 2009 es madre de dos niños

Fruto de su consolidado matrimonio con Luis Zaldivar, Greidys Gil es madre de dos niños: Lucas de 5 años y Grace de 3 años.

“Ser madre de este par ha sido mi mayor y más valiosa bendición. Gracias Dios por este privilegio. Los amo hasta el infinito hijos y celebraré con ustedes cada día de mi vida”, afirmó la reina de belleza en una publicación que realizó en su cuenta oficial en Instagram para celebrar el Día de las Madres 2021.