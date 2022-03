Giselle Blondet hace una confesión sobre la infidelidad de su exmarido: [Video]

Giselle Blondet se ha caracterizado siempre por ser una mujer muy honesta a la hora de hablar sobre cualquier cuestionamiento que le hagan, y esta vez, en el programa La mesa caliente, donde funge como copresentadora junto a Myrka Dellanos, Verónica Bastos y Alix Aspe, la boricua hizo una confesión sobre uno de sus exmaridos, cuando le fue infiel.

La jueza del reality show Nuestra Belleza Latina aseguró que manejar asuntos de infidelidad es muy complicado y mencionó que hace ya mucho tiempo, sufrió un duro momento cuando se enteró de la infidelidad de su entonces marido, por pura coincidencia.

“No es fácil, la verdad no lo es, y a propósito, yo creo que en un caso de infidelidad, aun así hay que tratar de tener una buena comunicación, pues por los niños ¿no? En mi caso, esto es hace muchos años, cuando mis niños eran pequeños.. ¡ay Dios mío!, bueno… el papá de mis hijos, nos habíamos reunido, él quería que nosotros regresáramos y yo pues en ese momento la verdad estaba muy indecisa”, empezó diciendo la puertorriqueña.

“Como dos o tres días después, estoy cenando con los niños, eran chiquitos y me dicen que van a tener un hermanito”, dijo Giselle, haciendo que sus colegas quedaran en shock. “Y yo no sabía ni que tenía novia, ni nada de eso, y yo dije: ‘bueno, me alegro tanto, qué chévere’. Y al otro día fui a la oficina de él, le toqué la puerta y le dije: ‘nada más vengo a darte las gracias por el regalito que me tenías’… osea que menos mal que le dije que no, pero esto sucedio”.





Myrka de Llanos quiso saber más sobre la historia del exesposo de la boricua, de quien no reveló su nombre, y le preguntó si la ‘novia’ de su entonces marido sabe que en aquel entonces él quería reconciliarse con la animadora de televisión, mientras la embarazó a ella.

La respuesta de Giselle cayó como un balde de agua fría.

“Fíjate, creo que no lo sabía. No sé, no sé”, dijo la puertorriqueña de 58 años, advirtiendo que no le gusrda rencor a su ex y a su mujer.

“De cualquier manera han pasado muchos años, y lo que yo puedo decir es que por lo menos, yo como madre, si la persona quiere a mis hijos, yo la quiero a ella, yo digo ‘siempre será una reina’, pero si hay conflictos, entonces la verdad no me interesa tener relación con esa persona”, comentó la presentadora. “Hubo momentos difíciles, muy difíciles y la verdad que en ese momento, pues no me interesaba tener una amistad con esa persona, pero el tiempo ha pasado. Ya son adultos y cada quien por su lado”.