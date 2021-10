Génesis Suero: ¿Cómo votar por ella en Nuestra Belleza Latina 2021?

Génesis Suero es una de las diez candidatas de Nuestra Belleza Latina 2021 que se encuentran en peligro de eliminación tras no convencer a los jueces en el primer reto que consistía en presentar un segmento de noticia de última hora sobre un huracán o incendio en el estado de Florida.

Durante la gala de este domingo 10 de octubre, los jueces sorprendieron a las diez candidatas al anunciar que todas se encuentran en peligro de eliminación de la competencia.

La participante de origen dominicano deberá conseguir la mayoría de votos por parte de los televidentes para poder continuar a la siguiente fase de la duodécima temporada de Nuestra Belleza Latina.

Los jueces destacaron que Suero fue una de las candidatas con los reportajes menos favorecedores durante el reto de la semana.

“Si el micrófono en la televisión no es tu arma de lucha, no hay nada que hacer. La lección de hoy es: ‘En la televisión si lo que estás haciendo no lo puedes comunicar, no hay televisión”, puntualizó Jomari Goyso tras ver la prueba semanal de Génesis Suero.