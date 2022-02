Génesis Suero habla de la mejor visa para triunfar: ¿Qué puede hacer con ella?

Génesis Suero llegó hasta la final de la temporada número 12 de Nuestra Belleza Latina, y gracias a su personalidad arrolladora y su hermosura, se ganó un lugar entre los televidentes y se ha convertido en una de las voces más poderosas que han pasado por el reality show.

Y esta vez, aprovechando el alcance de los mensajes que comparte en su cuenta de Instagram, la preciosa dominicana compartió en su red social un mensaje en el que hizo referencia a la mejor de las visas que alguien puede tener para triunfar.

Jugando un poco con uno de los temas más populares de su paisano, el cantante Juan Luis Guerra, Génesis recordó a sus seguidores que lo más importante para salir adelante es perseguir los sueños, tal y como ella lo ha demostrado con sus acciones.

La finalista de Nuestra Belleza Latina colgó en su Instagram un video, en el que se aprecia cantando varias estrofas de la canción “Buscando visa para un sueño”, con mucha emoción, mientras va a abordo de un auto, en lo que parece ser un puente de la ciudad de Nueva York.

“A quien le gusta hacer carpool karaoke? A mí me encanta hacerlo con mi mejor amiga @yranit.h En este caso cantamos del maestro @juanluisguerra, porque habla de todo lo que hacemos en nuestros países para poder buscar la mejoría en otro país y cumplir nuestro sueños de inmigrantes en el país que emigramos.. #visaparaunsueño #inmigrantes #emigrar #juanluisguerra #genesissuero”, comentó la reina de belleza, haciendo referencia a su experiencia en busca del sueño americano.

El mensaje de Génesis caló muy bien entre sus fans, quienes no solo compartieron con la joven el pensamiento sobre la actitud como la mejor de las visas para triunfar, sino que la elogiaron con bellos comentarios.

“Que bella Génesis ❤️🙌”, “Demasiado bella 😍😍 🔥🔥”, “que hermosura cantando” y “todavía no entiendo como no ganamos”, fueron algunas de las frases con las que reaccionaron los seguidores de la caribeña.

La ex Miss USA New York, quien llegó como inmigrante a Estados Unidos, proveniente de República Dominicana, también compartió otra hermosa fotografía en la que luce un look bastante llamativo, de jeans, botas en charol, chaquetón peludo y sombrero amarillo.

“Siempre tomando riesgos/ Always taking a risk 🙌🏾 #ootd #outfitoftheday #ootdfashion #ootdinspiration #nygirl #nycgirl”, fue el comentario con el que acompañó su publicación, confirmando que es una mujer a la que le gusta salirse de lo tradicional, y quien se lanza a tomar riesgos.