La cruel burla que le duele a Génesis Suero: ¿Insinúan que es un hombre?

La competencia en la temporada número 12 de Nuestra Belleza Latina está que arde, y dentro del grupo de 9 finalistas ya empezaron a darse los ataques, las ofensas y los roces, pero la espectacular Génesis Suero, dejó ver que hay unos comentarios que duelen más que otros.

Y es que luego de una competencia física entre las candidatas, la dominicana revivió en carne propia el bullying que por años ha debido enfrentar, debido a que tiene una voz gruesa, lo que ha hecho que en muchas ocasiones gente insensible haga comentarios irrespetuosos y dolorosos, refiriéndose a ella como si no fuera una mujer sino un hombre.

Yellus Ballesta se refirió a la ex Miss USA New York con una versión masculina de su nombre, hecho que le dolió mucho a la concursante.

La participante llamó a Génesis “Géneso”, en lo que fue una clara burla a su tono de voz y una insinuación a elementos masculinos en la voz de la dominicana, un asunto que enciende momentos de bullying de los que la preciosa morena es objeto.

Tras el incidente, Génesis se sinceró con Alejandra Espinoza y mencionó que ese tipo de comentarios le produce mucha tristeza y la afecta mucho.

“Yo siempre he sido criticada por mi voz, yo siempre he tenido ese dilema con la voz…No entiendo por qué ustedes me están haciendo esto”, comentó la dominicana con evidente dolor. “Me sorprendí cuando me llamaron ‘Geneso’. Pero ya se acabó. Pim, pum, pam”.

Génesis agregó que a pesar de que su compañera le ofreció una disculpa, no con eso se borra la ofensa, y negó que haya usado esa ofensa contra ellea a su favor para tratar de hacer ver mal en público a Yellus, quien la criticó por haberle dicho en privado que el tema estaba resuelto y la perdonaba, pero luego al aire revivió el tema.

“Yo respeto su punto de vista de que ella piense que eso fue cuando aparecieron las cámaras y como ofreció una disculpa, yo de corazón sano ese dolor(…) ¿Se pidió perdón y se limpiaron las aguas? En mi parte, yo tengo paz y se acabó”, comentó Génesis. “No sé por qué se molestó ella. La que debería estar molesta soy yo, porque me hizo bullying por mi voz. Así que no lo entiendo… Ya se pidió perdón y todo en paz conmigo”.

Tras su falta de respeto hacia Génesis, Yellus dijo: “Me parece muy mal lo que yo hice, pero no sé si ven mi risa allí, esa no es una risa de maldad. Está muy mal lo que te dije, te pedí disculpas y me dijiste que no importaba, que a eso no le habías parado; pero me parece peor que esperes que lleguen las cámaras para hacer eso… De todas maneras, te vuelvo a pedir disculpas. No vuelve a pasar, ni contigo ni con nadie. Solo las personas que me conocen saben que puedo hacer ese tipo de bromas con las personas”.

Actualmente siguen en la competencia Lupita Valero, Mía Dio, Sirey Morán, Génesis Suero, Jaky Magaña, Yelus Ballestas, Raishmar Carrillo, Fabién Laurencio de la Concepción y Clauvid Dály.