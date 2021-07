¿Quién fue la ganadora de la sexta temporada de Nuestra Belleza Latina?

Entre el 4 de marzo y el 20 de mayo del 2012, Nuestra Belleza Latina realizó su sexta temporada, atrayendo todavía a más televidentes que noche a noche, todos los domingos, esperaban con ansias el desarrollo del reality de Univisión, que coronaría a la hispana que haría realidad su sueño de ser la sucesora de Nasstasja Bolívar.

Tras las fases eliminatorias, hubo un grupo de 24 concursantes pre-seleccionadas, que dejaron ver desde el inicio que la competencia sería muy reñida, por lo que consolidar el famoso Top 12, se convirtió en todo un reto, en el que el jurado trató de presentar un grupo muy variado, en el que brillaron no solo la belleza, sino también el talento, la gracia, el carima y las historias de vida.

Al final y tras varias veladas en las que el público conoció diferentes facetas de las concursantes y pudo ver no solamente su desempeño como reinas de belleza, sino ver de cerca detalles de su personalidad y su disciplina y compromiso para hacerle frente a los retos que debieron enfrentar, llegó la gran noche del 20 de mayo.





Vanessa se convirtió en la reina de la sexta temporada y en la segunda puertorriqueña en llevarse la corona de Nuestra Belleza Latina.

A esta velada llegaron la boricua Shalimar Rivera, quien eventualmente alcanzó el sexto lugar, la mexicana Fanny Vargas, quien con su ternura y gracia fue quinta, la dominicana Nataliz Jiménez, quien ocupó el cuarto lugar y la que para muchos era la reina de reinas de esa temporada, la venezolana Karol Scott, quien finalmente debió conformarse con el tercer lugar.

Agarraditas de mano quedaron la mexicana Setareh Khatibi y la puertorriqueña Vanessa De Roide, y allí fue el presidente de la mesa de jurados, Osmel Sousa, quien, como era habitual, reveló de viva voz la decisión del juez mayor: el jurado.





Comienzan las audiciones para la séptima temporada de Nuestra Belleza Latina en Puerto Rico. Vanessa de Roide nos trae todos los detalles.

“La candidata en segundo lugar, sumó el 28.5 por ciento de los votos y la ganadora, con el apoyo de la audiencia, llegó al 32 por ciento de los votos”, comentó Osmel Sousa, antes de decir que para él era un gran placer anunciar que la reina de la sexta temporada de Nuestra Belleza Latina era Vanessa de Roide, con lo que Puerto Rico conquistaba la segunda corona de ese certamen. La primera fue con Mellysa Marty, en 2008.





La puertorriqueña habló de las coincidencias con el número 6 y rio sobre la controversial camisa que su novio usó en la final.

Vestida de verde y con una enorme sonrisa, Vanessa De Roide recibió con mucha emoción el triunfo, que rompió su maldición de los segundos lugares que había tenido en concursos previos, como el Miss Universe Puerto Rico.





Elizabeth Robaina, Ligia de Uriarte y Tatiana Ares le recordaron que ella había dicho que Shalimar Rivera trataba de manipularla.

“No quiero quedar otra vez en segundo lugar. Quiero ganar. He trabajado muchísimo por esto. No se compara nada con Nuestra Belleza Latina. Me siento mejor, me siento grande. Aprendí muchísimo”, había dicho Vanessa, minutos antes de ser coronada como la reina del reality de Univisión.

Por su parte, Setareh Khatibi, quien recibió su segundo lugar con mucha felicidad, dejó un mensaje entre el público, que hasta el día de hoy sigue sonando en las mentes de los seguidores más férreos del programa.

“He llegado a un punto donde me doy cuenta que no hay límites en este mundo… no somos perfectas y eso es lo que nos hace únicas”, dijo la reina de belleza, quien también mostró sus dotes como actriz y humorista.

Tras su triunfo, vanessa De Roide, quien trabajó como animadora y reportera en programas de Univisión, se echó al bolsillo un contrato con el canal y más de $250,000 en efectivo y premios.

Actualmente la bella boricua espera su segundo hijo.