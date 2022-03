Francisca llora delante de las cámaras ¿Qué le pasó a la animadora ?

Francisca Lachapel siempre se ha mostrado como una mujer sin filtros, por medio de su talento y su carisma se ha ganado el corazón de todos sus fanáticos. A través de su trabajo como animadora la vemos todas las mañana en “Despierta América” en sus distintas facetas, pero ¿Por qué la conductora lloró ante las cámaras?





El primer trabajo de Francisca fue de vendedora de ollas La participante reveló que al llegar a los Estados Unidos trabajó como vendedora, hasta que conoció a una mujer que la ayudó mucho para salir adelante. Nuestra Belleza Latina: la búsqueda de la latina más bella de Estados Unidos. Presentado por: Chiquinquira Delgado, Javier Poza Jueces: Osmel Sousa, Jacqueline Bracamontes y Jomari Goyso SUSCRIBETE!: bit.ly/NBLSuscribete… 2015-04-06T01:38:56Z

Para conmemorar el mes y el Día Internacional de la Mujer, fue presentado el rostro de Francisca el cual estuvo en las pantallas más grandes de Times Square,en la ciudad de Nueva York . Mauricio Vega, fundador de Latin Plug, quien es la persona responsable de que este sueño sea un hecho, fue quien le dio la noticia a Francisca y esta no pudo contener las lágrimas.

A través de “Despierta América”, hemos vivido con Francisca los momentos más importante de su vida, su divorcio, su soltería, su parte más humana, la llegada de su hijo, en fin, ella ha sido sincera y ha demostrado que con su historia puede inspirar a muchos inmigrantes.





Francisca llora sin control por esta sorpresa que le recuerda su vida cuando llegó a Nueva York | DA En el Día Internacional de la Mujer, nuestra presentadora fue una de las elegidas para aparecer en las famosas pantallas de la emblemática calle de 'La Gran Manzana', hecho que emocionó tanto a la dominicana que no pudo evitar llorar y recordar sus inicios humildes en esa ciudad, cuando aún no se imaginaba el reconocimiento… 2022-03-08T21:53:05Z

“Yo solo le quiero decir a esa Francisca de 21 años, que muchos llamaban loca, que lo ha hecho muy bien, que estoy orgullosa de ella, y le quiero decir a todos los jóvenes que vale soñar y que los sueños se cumplen. A veces uno se siente perdido, le pasan tantas cosas que uno quisiera tirar la toalla pero no, todo vale la pena, los momento difíciles no llegan para detenerte, llegan para prepararte para tu bendición y si uno hace lo posible, Dios hace lo imposible. Hace 10 años que yo estuviera ahí era imposible, y el día de hoy ahí está para que yo sirva de inspiración, y para que sirva de empuje para otros”.

Siendo muy joven Francisca se instaló en la ciudad de Nueva York donde tuvo que vender ollas, pero su sueño de lograr sus metas nunca fue opacado, pues al coronarse como Nuestra Belleza Latina 2015 fue la plataforma perfecta para demostrar que las metas si se logran cuando se trabaja con pasión, paciencia y preparación.

“A mí me llegan muchas imágenes a mi cabeza, porque yo llegué a esa ciudad hace 10 años, con muchos sueños, y ahora estar como en una pantalla, en un lugar tan emblemático como ese, no saben cómo llena mi corazón… Yo me acuerdo de esa Francisca que caminaba por las calles de New York, que vendía ollas, que estaba perdida, que no sabía qué iba a pasar con su vida, que tenía el sueño de una vida mejor para ella y su familia, y Diosito me escuchó por muchas veces que yo me sentí sola”, comenzó diciendo, para seguir con un mensaje a sí misma y a todos los que llegan con un sueño y creen que no lo lograrán.





"Aquí vendía mis ollas": Francisca regresó con un noble propósito al lugar donde comenzó su sueño Durante su visita a Nueva York con Raúl González, Francisca recordó esa etapa de su vida en la que no era famosa y trabajaba vendiendo ollas en la calle. Conmovida, pero principalmente emocionada de volver a hacerlo por una buena causa, nuestra conductora habló de las bendiciones que ha recibido para poder cumplir su más… 2021-11-08T22:28:10Z

Francisca ha podido alegrar todas las mañanas las pantallas de la televisión hispana, desde su coronación hasta hoy en día ella se ha desenvuelto como animadora, además, de sus distintas facetas como empresaria y escritora, todos estos acontecimiento han quedado registrado en el programa que la vio nacer.