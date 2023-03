Francisca Lachapel revela ataques y amenazas contra su vida [ENTREVISTA]

Francisca Lachapel es ahora una de las figuras más importantes de la televisión en español, pero no siempre fue así. Cuando concursaba para Nuestra Belleza Latina y tras ganar fue absorbida en el elenco de Despierta América, la artista dominicana sufrió amargamente.

En una entrevista telefónica con AhoraMismo.com, Francisca contó como recibió horribles ataques y amenazas contra su vida. La situación fue tan grave que estuvo a punto de renunciar al sueño de su vida.

¿Qué le dijeron a Francisca?

“Todo el proceso fue muy difícil”, recordó la conductora de Despierta América al hablar sobre los retos que ha enfrentado por no lucir como la mayoría de las personas que salían en la televisión. “Me decían mínimo fea. Que no merecía estar allí, que renunciara, que me matara, que estaba quitándole la oportunidad a alguien más bonito que yo y blanco que sí lo merecía. Fue horrible”.

Francisca Lachapel fue apoyada por todos los jurados y el elenco de Univision cuando comenzaron a hacerle bullying. La producción le abrió el espacio para hacer su papel de Mela Melaza, con el que demostró sus dotes como actriz y comediante, pero nada de eso ayudó. “La semana después de ganar Nuestra Belleza Latina y la que entré a Despierta fueron las peores”, recordó Francisca Lachapel, quien solo pudo seguir adelante gracias al consejo de la persona más importante de su vida: Su madre.

“Mi mamá me regañó y me dijo que yo estaba ahí más que por mi sueño, por cumplir un propósito que iba más allá que yo”, reveló. Desde entonces, Francisca se siente particularmente conmovida por la gente que se le acerca y le agradece que los esté representando en la televisión, en especial las niñas.

“Desde que me corté el pelo hay muchas mamás que me han escrito para agradecerme, porque las ayudé a convencer a sus hijas de se dejen el pelo rizado”, manifestó.

El amor a su niña interior

A principios de año, Francisca Lachapel le pidió a Luz María Doria, la productora ejecutiva de Despierta América, que le permitiera hacer al aire un segmento en el que se cortaba el cabello, para quitarse toda la parte quemada de tanto alisarse el cabello.

“Desde niña yo escuché críticas a como tenía el pelo. Nadie tenía mala intención, pero eso es un racismo aprendido que uno tiene que trabajar para desarmar”, afirmó.

Play

Francisca corta su cabello en vivo | Despierta América | Hoy | 5 de diciembre Este 5 de diciembre en Despierta América, nuestra presentadora abrió su corazón sobre el doloroso complejo que ha tenido desde la niñez con su cabello y decidió romper con ello cortándolo en vivo. Además, Dayanara Torres habló de Jennifer López, Jessi Rodríguez se vistió de novia por primera vez, y Catherine Siachoque vino de visita y… 2022-12-05T22:07:53Z

“Quise hacerlo en televisión para ayudar a otras mujeres como yo y tenía tiempo tratando, pero no había salido el momento adecuado hasta entonces, pero el deseo de cortarme el pelo vino para abrazar a la Francisca niña que se sentía menos por su color de piel y la textura de su cabello”, expresó.

Además de Despierta América y otros compromisos laborales, Francisca está dedicada a la hermosa familia que creó con su esposo, Francesco Zampogna, un estadounidense de ascendencia italiana. Genaro, el hijo de ambos es todo su corazón y por él esta hermosa dominicana está decidida a hacer un mundo mejor para él y todos los niños, en especial los que lucen diferente.