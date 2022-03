Francisca Lachapel recordó el momento más incómodo vivido en Despierta América

Francisca Lachapel es una de las animadoras del programa más importante de la televisión hispana “Despierta América”, tras ganar la corona de Nuestra Belleza Latina en el año 2015. La bella dominicana ingresa a cumplir una de sus metas, trabajar al lado de grandes figuras de la televisión, pero ¿Cuál fue su momento más incómodo?

Para celebrar el 25 aniversario del programa matutino. La animadora contó antes las cámaras y bajo el segmento “Así lo vivió” que se sintió incómoda al hablar en televisión de su divorcio.

Habló de su divorcio en Despierta América





Lachapel siempre ha sido una mujer muy cercana y con una personalidad extrovertida, a través de los años ha compartido con los televidentes todas las etapas de su vida, cuando ella ingresó a las filas de animadora del programa, seguía casada con su exesposo, Rocky Lachapel. Con quién mantuvo seis años de matrimonio.





En el momento de su divorcio. La conductora tuvo que confesar lo que estaba pasando en su vida ante las cámaras de “Despierta América” , lo que ella califica como una de las experiencias más incómodas que ha vivido en la televisión.

“Ese fue un momento muy incómodo, si no el más incómodo que viví aquí. Ese momento de tener que hacer un show y encima hablar de una separación, eso fue muy incómodo“, comentó Lachapel. “El divorcio, soltería otra vez, novio que se convierte en un esposo fabuloso y sigue con el anuncio de la llegada de mi hijo… Aquí han pasado las transformaciones más importantes de mi vida“.

La actriz y su trabajo en Despierta América

A lo largo de los años, los televidentes han visto la transformación de Francisca ante las cámaras, así como los momentos más importantes. Tras coronarse como Nuestra Belleza Latina 2015 , este hecho le cambió por completo su vida.





“Yo vine de un restaurante en Nueva York a estar como presentadora del programa más importante de la televisión hispana, ¿a quién le pasa eso?”, comentó Francisca, es que su sueño se hizo realidad.





Con lagrimas en los ojos, Lachapel hizo un recorrido por algunos de los momentos más especiales que ha vivido como conductora del programa matutino; compartió varios de los sueños que ha podido cumplir gracias a su trabajo como presentadora. Ella recordó el día que pudo cumplirle la promesa que le había hecho a su mamá de remodelar su casa en República Dominicana.

“Obviamente a uno le cambia la vida, uno recibe su dinerito, tú empiezas a hacer tus ahorritos, la satisfacción de ella, las lágrimas de ella porque no podía creer que su casita que le dejó su mamá que ella trabajaba cada año poniéndole una cosita para hacerla diferente ya por fin había cambiado. Y que Dios me diera la oportunidad de yo cumplir mi palabra –porque no fueron dos ni tres veces, se lo dije cientos de veces: ‘Yo te voy a arreglar tu casita, yo te voy a arreglar tu casita’– ese es el regalo más grande que yo he recibido”, dijo visiblemente emocionada.

Francisca siempre ha compartido todas las etapas de su vida, ella se siente agradecida de formar actualmente una hermosa familia, sus fanáticos han respaldado su carrera y nosotros también. Desde AhoraMismo nos sentimos contentos por toda la transformación que ha tenido Francisca a lo largo de su carrera.