Revive la coronación de Francisca Lachapel como Nuestra Belleza Latina: [Video]

Han pasado más de 6 años desde la noche de aquel 12 de abril del 2015, cuando Francisca Lachapel hizo realidad su sueño de saltar al mundo del entretenimiento, por la puerta grande, tras ser coronada como ganadora de la temporada número nueve de Nuestra Belleza Latina.

Y aunque aquella gala ya forma parte de la historia del reality show de Univisión, la preciosa dominicana ha sabido conquistar a los televidentes, convirtiéndose en una de las reinas de Nuestra Belleza Latina más queridas, por lo que sus fans no paran de hurgar en los recuerdos, y ver el momento en que a Francisca le cambió la vida es casi un ritual.

En el clip, que compartimos en este artículo, se aprecian los minutos finales de la novena gala de la competencia, en la que después de 13 capítulos, Francisca Lachapel logró echarse al bolsillo al público son su simpatía y su historia de vida.





Play



Francisca Lachapel fue coronada como la nueva reina de Nuestra Belleza Latina 2015 Después de recorrer un largo camino, la concursante dominicana fue coronada como la reina de Nuestra Belleza Latina. Nuestra Belleza Latina: la búsqueda de la latina más bella de Estados Unidos. Presentado por: Chiquinquira Delgado, Javier Poza Jueces: Osmel Sousa, Jacqueline Bracamontes y Jomari Goyso SUSCRIBETE!: bit.ly/NBLSuscribete Síguenos en Facebook: facebook.com/NuestraBellezaLatina Síguenos en Twitter: twitter.com/nuestrabelleza… 2015-04-13T03:29:11Z

Agarradita de mano junto a la hondureña Nathalia Casco, otra de las firmes aspirantes para salir victoriosa del programa de televisión, Francisca, con rostro de nerviosismo oyó su nombre como ganadora y el llanto de emoción y sorpresa la invadieron.

Aleyda Ortiz fue la encargada de coronarla, mientras el público aplaudía la decisión de manera abrumadora, que anunció Javier Poza, encargado de presentar la gala, al lado de la venezolana Chiquinquirá Delgado.

“El público y el jurado han decidido, con un 42.8 por ciento de los votos que la nueva reina de Nuestra Belleza Latina es Francisca Lachapel”, dijo Poza, mostrando que la dominicana se llevó la corona con amplísimo apoyo de los televidentes, quienes eligieron a la gandora a través de sus votos.





Play



Nuestra Belleza Latina 2015 Primer Programa La novena temporada de Nuestra Belleza Latina arrancó. Hubo de todo lágrimas, sonrisas, chistes, y unas audiciones que nos dejaron con la boca abierta. 2015-01-28T18:44:43Z

En la gala final también brillaron Catherine Castro, de Puerto Rico, quien ocupó el tercer lugar, mientras que Clarissa Molina fue cuarta y un año más tarde se coronó en la edición VIP del reality.

Mariana Torres, de México fue nombrada en la quinta posición y la dominicana Geisha Montes De Oca fue sexta





Play



Entrevista Exclusiva con Francisca Lachapel | Esta Noche Mariasela Entrevista Exclusiva con Francisca Lachapel | Esta Noche Mariasela… 2020-10-09T01:37:18Z

Francisca Lachapel ha revelado públicamente que Nuestra Belleza Latina dividió su vida en dos, pues luego de haber ganado el certamen se catapultó como uno de los rostros más famosos de la televisión latina en Estados Unidos.

Actualmente Francisca está dedicada a su vida profesional como conductora de Univisión, que mezcla con su rol de madre primeriza.





Play



Francisca Lachapel se coronó como la novena reina de Nuestra Belleza Latina La dominicana cautivó con su talento y su carisma al público durante la competencia, y por su simpatía logró llevarse la corona a su país. SAL Y PIMIENTA [Show Description] (the same for all videos) Un show dedicado a los chismes, a la farándula, al espectáculo y todo lo relacionado con el entretenimiento. Presentado por:… 2015-04-13T05:09:05Z

Dinos que te pareció la coronación de la reina dominicana y lo que ha sido su carrera en la tele.