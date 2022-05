¿Cuántos vestidos usará Francisca Lachapel en su boda?

Faltan tan solo unas horas para la boda religiosa de Francisca Lachapel con Francesco Zampogna en La Romana, República Dominicana. En una reciente transmisión del show “Despierta América”, Lachapel le confesó a sus co-presentadoras que estará usando varios vestidos en uno de los días más importantes de su vida.

Al ser interrogada por su compañera Jessica Rodríguez frente a las cámaras de “Despierta América”, la reina de belleza dominicana reveló con mucha emoción que estará usando más de un vestido en su boda: “Eso lo puedo adelantar, más de un vestido. Es un día para lucirse. Me voy a cambiar unas cuantas veces, esa es mi MET Gala. Mi boda es mi show”.

Sin embargo, Francisca no quiso adelantar ningún tipo de detalles en cuanto a los colores o estilo de los vestidos que estará usando en su boda con Francesco Zampogna, padre de su primogénito Gennaro: “Mejor nos esperamos el viernes, el viernes ustedes van a ver todo”.

Francisca Lachapel no le ha mostrado su vestido de novia a su madre

Con la honestidad que la caracteriza, Francisca Lachapel confesó en “Despierta América” que su madre no la ha visto con su vestido de novia, esto debido a que desea sorprenderla pocas horas antes de su boda.

Lachapel admitió en el show de Despierta América que prepara algo muy especial para el momento en el que su madre la vea por primera vez con su vestido de novia, por lo que muchos televidentes han sugerido que las imágenes serán mostradas en exclusiva en el programa matutino de Univision.

En cuanto al diseñador a cargo del exclusivo traje para su boda religiosa con Francesco Zampogna, Francisca no quiso adelantar el nombre de la persona detrás del diseño del vestido que promete dejar boquiabiertos a todos sus invitados.

En un segmento especial de “Despierta América” que lleva por nombre “El Diario de Mi Boda”, la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2015 sorprendió a sus miles de fanáticos al mostrarse usando varios vestidos de novia en un exclusivo atelier de la ciudad de Miami. Sin embargo, su opción final no fue revelada frente a las cámaras del show.

¿Dónde y cuándo se casará Francisca Lachapel con Francesco Zampogna?

Francisca Lachapel y Francesco Zampogna se jurarán amor eterno en una boda religiosa que se celebrará este viernes 6 de mayo en una lujosa villa ubicada en La Romana, República Dominicana.

Lachapel y Zampogna contrajeron matrimonio de manera civil en una boda que se celebró en las playas de Naple en Florida en el mes de diciembre de 2019. En ese momento, la celebración contó solo con la presencia de sus familiares más cercanos.

Personalidades de la industria del entretenimiento de habla hispana como lo son Alan Tacher, Dr. Juan, Satcha Pretto, Karla Martínez, Jomari Goyso y Ana Patricia Gámez estarán acompañando a Francisca en su boda religiosa que se celebrará en uno de los destinos más exclusivos de República Dominicana.

Previo a su boda, Francisca Lachapel celebrará una fiesta en horas de la noche de este jueves 5 de mayo para darle oficialmente la bienvenida a los 190 invitados que viajaron de diversas latitudes del mundo para celebrar su historia de amor con Francesco Zampogna.