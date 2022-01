Famoso critica a Sirey Morán por un detalle en su personalidad: ¿Qué le critica?

Sirey Morán es la actual Nuestra Belleza Latina y a pesa de que su triunfo fue respaldado por la amplia mayoría de seguidores del programa de televisión, quienes admiran la disciplina y tenacidad de la joven, hay un detalle que no acaba de convencer a uno de los jurados que ayudó en su elección.

Se trata de Jomari Goyso, quien coincidiendo con muchos televidentes, mencionó que la preciosa hondureña no termina de mostrar abiertamente sus emociones, queriendo siempre lucir como una mujer fuerte, lo que según advirtió, puede convertirse en un problema a nivel profesional pues ese detalle afecta la conexión con el público.

“Mi crítica fuerte es que te cuesta mucho la emoción; eres una mujer correcta, te cuesta mucho ser vulnerable y pienso que eso es enemigo de la televisión”, le dijo el ibérico a la recién coronada Nuestra Belleza Latina, en diálogo en su programa de Youtube Sin Rodeo. “Sirey hablaba muy correcta, pero pone un muro”.





El fashionista le dijo a Sirey también que debe aprender a manejar buenas relaciones con los medios y los reporteros, pues tener una actitud prepotente e incluso arrogante con periodistas, incluso hablando de temas incómodos, la puede afectar.

“La prensa es un matrimonio con el que te conviene llevarte bien. Hay que ser más amable de lo normal”, dijo Jomari.

El experto en moda y belleza destacó además que Sirey trataba siempre de huír a temas controversiales con sus compañeras, tratando de mostrar que todo estaba bien con todas, lo que tachó de no ser verdad, pues al final muchas le dejaron incluso de hablar.





El español cuestionó a la estrella de Univisión sobre la no muy buena relación que sostiene con sus excompañeras de Nuestra Belleza Latina, y la reina confirmó que varias de las chicas con las que decían adorarse delante de las cámaras, en la vida real le han hecho desplantes.

“No todas (son mis amigas). Hay una que me dejó de seguir. Hay dos que nunca me siguieron. Hay una que me bloqueó, la seguí yo, pero esta semana me bloqueó”, dijo Sirey.





“Me llevaba súper bien con dos y ellas cambiaron. El día que gané (solo me felicitaron) Génesis, Lupita y la otra fue Jackie, ah y Fabién que me abrazó cuando gané”, contó la reina.

La centroamericana mencionó que la noche en que fue coronada, se sintió mal al ver que sus compañeras mayormente no compartieron su felicidad.

“Las demás fueron bien raras. Pasaron cosa feas. Llegaron con una bandera de Cuba grande, y se la pasaron por delante a mis papás”, dijo Sirey.