Ex reina de Nuestra Belleza Latina sufrió abuso sexual en su niñez

Nastassja Bolívar, ganadora de Nuestra Belleza Latina en el año 2011, es una de las personalidades de habla hispana que han dado a conocer públicamente que han sido víctimas de abuso sexual.

En el año 2018, Bolívar rompió en llanto ante las cámaras del reality show “4 Días Antes del Sí” al admitir que fue agredida sexualmente por un familiar durante su niñez.

“Yo fui violada de niña por un miembro de la familia. Yo no lo uso como excusa, lo uso como fuerza. Lo veo como que eso me convirtió en la mujer que soy hoy en día”, afirmó la reina de belleza en el reality show de Univision.

Al referirse a lo más difícil de la penosa experiencia que vivió, Nastassja Bolívar puntualizó que fue muy duro para ella ver que todo afectó a una persona muy cercana: “Por ser alguien de la familia, lastimó a alguien bien cercano a mí y yo sé que él está muy adolorido por eso. Creo que es importante por fin hablarlo. Esto nunca lo he hablado ni siquiera con mi hermanita que es mi mejor amiga”.

Bolívar instó a los niños a que no se dejen paralizar por el miedo en caso de que hayan sido víctimas de abuso sexual: “Quiero que esas niñas y niños, porque esto no es solamente de un solo género, que hablen y vayan con alguien que confíen, te prometo que no te van a juzgar y no van a pensar que es tu culpa. Habla”.

¿Cuánto tiempo fue víctima de abuso sexual?

De acuerdo con el sitio web de Univision, Nastassja Bolívar fue víctima de abuso sexual a lo largo de dos años antes de confesarle a sus padres la difícil experiencia que estaba viviendo.

La reina de belleza agradeció a sus progenitores por haber creído en ella al momento de decirles que fue agredida sexualmente por un familiar, al punto que decidieron mudarse al campo para que ella pudiese superar lo sucedido.

“Yo fui muy suertuda que mis papás creyeron en mí cuando supieron lo que pasó”, confesó Bolívar en una entrevista que concedió a Univision Entretenimiento.

Lejos de tomar un mal camino en su vida como consecuencia de los recuerdos de su pasado, Nastassja Bolívar manifestó que lo vivido la llenó de fuerza para seguir adelante: “Pude ser una drogadicta y muchas cosas en la vida y usar eso como excusa, y no lo hice. Lo usé como mi fuerza”.

Nastassja Bolívar ganó Nuestra Belleza Latina en el año 2011

Nastassja Bolívar ha sido la única joven con raíces nicaragüenses en ganar una edición de Nuestra Belleza Latina, el importante reality show de Univision que le ha permitido a muchas mujeres iniciar una trayectoria en los medios de comunicación en los Estados Unidos.

Durante su año de reinado como Nuestra Belleza Latina, Bolívar participó en importantes producciones de Univision como “Sábado Gigante”.

En la actualidad, la estrella forma parte de la cadena televisiva Telemundo como conductora del show de entretenimiento “Latinx Now”.

Nastassja Bolívar también es conocida en la industria del entretenimiento por haber sido la representante de Nicaragua en el Miss Universo 2013.