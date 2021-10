Clauvid Dály: ¿Cómo votar por ella en Nuestra Belleza Latina 2021?

Clauvid Dály es una de las diez candidatas de Nuestra Belleza Latina 2021 que se encuentran en peligro de eliminación tras no convencer a los jueces en el primer reto que consistía en presentar un segmento de noticia de última hora sobre un huracán o incendio en el estado de Florida.

Durante la gala de este domingo 10 de octubre, los jueces sorprendieron a las diez candidatas al anunciar que todas se encuentran en peligro de eliminación de la competencia.

La participante de origen dominicano deberá conseguir la mayoría de votos por parte de los televidentes para poder continuar a la siguiente fase de la duodécima temporada de Nuestra Belleza Latina.

En su reportaje basado en un incendio al sur de Miami-Dade, Dály improvisó varias veces y hasta llegó a reírse frente a las cámaras al momento de dar a conocer el reporte de lo que estaba sucediendo.

“Creo que no estuvo mal, pero si me dices que te van a contratar para hacer noticias, tengo claro que no porque dirían: ‘No, ella no entiende lo que es’. Entonces ir pensando para lo que le están llamando a hacer y no intenten hacer algo cómico para que nos riamos, intenten hacer algo que si alguien en televisión lo llega a ver diga: ‘Ella podría hacer eso porque tiene potencial’. Por ahora, todas son unas promesas al futuro”, afirmó Jomari Goyso al evaluar el desempeño de Clauvid Dály.