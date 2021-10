Clauvid Dály de Nuestra Belleza Latina 2021: Lo que debes saber

Clauvid Dály es una de las diez participantes de Nuestra Belleza Latina 2021.

Durante su prueba de talento para la duodécima temporada del reality show, la dominicana presentó un segmento de belleza en compañía de Migbelis Castellanos, ganadora de Nuestra Belleza Latina en el año 2018.

Tras su prueba de talento, los cuatro jueces de la competencia llegaron a la conclusión que Dály fue una de las participantes que más sobresalió durante las presentaciones de la gala del pasado domingo 3 de octubre.

Ante la aprobación de los jueces, Clauvid Dály se ganó un pase a la Mansión de la Belleza y oficialmente es una de las diez participantes que tendrán que superar varios retos personales y profesionales para poder coronarse como la sucesora de Castellanos.





Migbelis Castellanos le 'echó la mano' a Clauvid Dály en su tutorial sobre cuidado de la piel La dominicana nos dio una serie de tips sobre el cuidado de la piel, pero tuvo que hacerlo utilizando las manos de nuestra actual reina. Fue un reto muy divertido, pero Clauvid se mantuvo en control de la situación y al final sacó unas cuantas risas a los jueces.

¿Quién es Clauvid Dály?

Clauvid Dály, dominicana de 20 años de edad, es una reconocida reina de belleza que fue electa como Miss República Dominicana en el año 2019. En la actualidad, la joven se encuentra residenciada en la ciudad de Lawrence en Massachusetts.

En su audición inicial en NBL, Dály dio a conocer que fue víctima de racismo por su color de piel, una difícil experiencia que la fortaleció como mujer para motivarse a buscar nuevos horizontes en los Estados Unidos.

Su paso por el Miss República Dominicana fue una experiencia muy dolorosa

Ante los jueces de Nuestra Belleza Latina 2021, Dály dio a conocer que su experiencia como reina del Miss República Dominicana la obligó a conocer el racismo de primera mano.

“Yo ni siquiera sabía lo que era el racismo cuando yo entré (al Miss República Dominicana), yo me enteré fue dentro de ese proceso. Fue una experiencia que después me marcó… Hoy yo veo el mundo diferente por eso que me pasó. Estoy aquí porque eso tiene que cambiar, la gente no tiene que tener miedo de hacer lo que quiere hacer por cosas que no se pueden cambiar”, afirmó Dály al momento de hablar sobre la dolorosa experiencia de racismo que vivió.

“Me imaginé que iba a pasar de todo, menos que todo un pueblo me iba a rechazar por verme como me veo”, puntualizó la dominicana.

Sueña con convertirse en una referencia en la industria televisiva

En un video promocional de Nuestra Belleza Latina, Clauvid Dály reveló que actualmente cursa estudios universitarios de Comunicación Social y sueña con trabajar en la industria televisiva de habla hispana en los Estados Unidos.

“Yo soy estudiante, estoy estudiando Comunicaciones en Medios y quiero trabajar en la televisión. Quiero estar orgullosa de ser afrolatina, orgullosa de llevar este cabello, orgullosa de donde vengo y a donde voy”, manifestó la participante del reality show de Univision.

Es influencer en TikTok

Clauvid Dály es una reconocida influencer en la plataforma de TikTok. El perfil de la dominicana cuenta con más de 44 mil suscriptores y sus publicaciones tienen un promedio de mil reproducciones por video.

Dály suele compartir contenido que va desde recetas de cocina, frases inspiradoras de personajes que han marcado un precedente en el mundo y hasta clases de pasarela para las aficionadas a los certámenes de belleza.