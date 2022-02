Clarissa Molina habla de su historia de amor

La animadora, Clarissa Molina, abrió su corazón y cuenta su historia de amor en una entrevista con “People en Español” junto a su novio el productor musical Vicente Saavedra, ellos revelaron cómo se conocieron, hasta cómo este famoso manager logró conquistar su corazón.

La ganadora de Nuestra Belleza Latina 2016, Clarissa Molina, aseguró a través de sus redes sociales sentirse muy feliz de compartir junto a su alma gemela (Vicente Saavedra) la portada de “People en Español”, la animadora escribió lo siguiente, “no hay dudas que para el amor no hay tiempo ni espacio que valga, cuando el ❤️ llega a tu vida simplemente le abres tu corazón y todos los días le dices cuánto amas a esa persona, para mi eres tú Vicente.Te amo”.

Lee la entrevista completa aquí

¿Cómo se conocieron ?

Ambos se conocieron en el año 2018, aunque para ese momento aún cupido no había hecho de las suyas, en ese momento Vicente se encontraba en una relación, pero tres años después, en mayo del 2021 coincidieron en un evento y desde ese entonces floreció el amor. Además, de mantener contacto por las redes sociales. Finalmente, el 15 de junio del 2021, Vicente despertó con la inquietud de ver a Clarissa, quien se encontraba en República Dominicana cubriendo los Premios Soberano. Él no perdió la oportunidad de preguntarle a la exreina de belleza que si tomaba un avión, ella tendría un espacio para ir a cenar, indudablemente desde esa noche sellaron su historia de amor.

¿Planes de boda ?

En la portada podemos observar a la pareja muy feliz y sonrientes al posar juntos. Al preguntarle acerca de los planes de boda, Clarissa aseguró que cada que vez que salen a cenar piensa en sí ése será el día, el momento de la pedida de mano. Vicente lo explica así: “A mí me encantaría, estamos disfrutando el proceso de ser novios y obviamente acostumbrándonos el uno al otro. Si te digo que no, te miento, si te digo que sí, es que voy de prisa. Creo que estamos en un momento en donde yo amo a Clarissa mucho, yo nunca me he casado. La gente piensa que he tenido tres matrimonios, pero nada es cierto, nunca me he casado y quiero casarme, veo a Clarissa como esa persona. Tengo que buscar el momento para arrodillarme frente a ella, buscar el anillo perfecto”.

¿Cómo hicieron para enamorarse?

La pareja hizo el “match” perfecto al unir su personalidad, las ganas de trabajar, el amor por su familia, ambos encontraron el lado más humano de cada uno y decidieron darle paso al amor y con ello abrieron su corazón para recibir lo mejor de ambos. Tanto Clarissa como Vicente comparte muchas cosas en común para seguir cultivando su admiración.

Esta portada será muy especial, debido a que es la última edición impresa de la revista, y qué mejor manera de conmemorar el mes de San Valentín que teniendo a Clarissa Molina como protagonista de su propia historia de amor.