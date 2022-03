Ana Patricia regresa a Despierta América ¿Qué planes trae?

Ana Patricia fue coronada como Nuestra Belleza Latina 2010, desde ese momento se robó el corazón de todos los televidentes, ella regresa al programa donde la vio nacer, pero ¿Qué sorpresa trae la animadora ?

El show más famoso de la televisión hispana cumple 25 años al aire, y para celebrarlo, tuvo como invitada a la animadora Ana Patricia la cual formó parte de este programa, es por eso, que la mexicana pudo compartir de nuevo con los televidentes.

Ana Patricia regresa a Despierta América

Ana Patricia Gámez regresó a ‘Despierta América’ y no como invitada sino para quedarse, pues así lo pidió la conductora, de manera espontánea y divertida. Además, la animadora desea seguir en contacto con su público, porque ella misma anunció su regreso a las pantallas.





Ana Patricia confirma que tiene planes en Despierta América y así hizo el anuncio | DA La presentadora y empresaria mexicana regresó a Despierta América para recordar sus mejores momentos en el show y ser parte de nuestra celebración por los 25 años. Pero también nos puso feliz con un anuncio que la tendrá muy cerquita de nuestros televidentes y de la que fue su familia en la conducción por ocho… 2022-03-16T21:09:46Z

“El show tiene de todo, pero le falta algo”, comenzó diciendo Ana Patricia ante la sorpresa de todos, y siguió… “Aquí falta un consejero sentimental. A mí me escriben muchos en las redes pidiéndome consejos, así que yo vendré de tanto en tanto a dar mis consejos”, confirmó.





"¿Creciste?": Ana Patricia llegó luciendo muy alta y a la moda a celebrar los 25 años del show | DA Seguimos celebrando los 25 años de Despierta América y llenos de emoción le dimos la bienvenida a nuestra querida Ana Patricia Gámez. La presentadora mexicana madrugó para pasar una mañana llena de recuerdos y las risas entre los conductores no podían faltar como en los viejos tiempos #AnaPatriciaGámez #DespiertaAmerica SUSCRÍBETE bit.ly/20L91KL VISITA EL SITIO OFICIAL… 2022-03-16T21:09:47Z

En tono de broma, Alan pidió ser el primero en tener consulta con Ana ‘doctora Corazón’ Patricia… Por supuesto, su matrimonio con Cristy va de maravillas, así que Gámez no lo aceptó como ‘paciente’, pero sí aseguró que ‘el consultorio sentimental’ tendrá pronto su espacio en “Despierta América” .

Ana Patricia y su paso por la Televisión





Ana Patricia Gonzalez, Reina de Nuestra Belleza Latina 2010 DISCLAIMER: I do not claim to own any of the content in this video, property of the respective artists, editors and producers. 2010-05-25T04:07:01Z

La bella mexicana se dio a conocer en el año 2010 cuando fue la ganadora de Nuestra Belleza Latina, pues como todo cuento de hadas sus sueños se comienzan hacer realidad. Inmediatamente inicia como animadora del programa más famosos de Univisión “ Despierta América”, el cual duró al mando de la animación por 8 años consecutivos.





Ana Patricia Gámez revela si se retiró de la televisión debido a celos de su esposo Tras su retiro de la televisión, Ana Patricia ha pasado tiempo de calidad siendo madre de familia y esposa. ¿Pero qué tan cierto es que dejó de trabajar como presentadora debido a que su marido es muy celoso? La mexicana reveló de una vez por todas si este fue el motivo por el que dejó… 2021-09-03T18:14:34Z

Como toda familia, Ana Patricia vivió al lado de sus compañeros y televidentes muchos momentos significativos en su vida, como su divorcio, su etapa de soltería , se enamoró de Luis, el hermano de Karla Martínez, se casó, quedó embarazada de Giulietta y luego de Gael, participó en ‘Mira Quién Baila’, y cerró su ciclo en el programa matutino cuando le llegó la oportunidad de conducir ‘Enamorándonos’ junto a Rafael Araneda.





"¡Qué vergüenza!": Ana Patricia revive sus momentos más divertidos en el 'Barrio Chinche' | DA La presentadora mexicana regresó de visita a la casita de Despierta América y Karla y Alan le recordaron las escenas de humor que grabaron en el 'Barrio Chinche'. Ana Patricia hizo memoria de un momento en especial que vivió junto al cantante Raphael, a quien le dio una probada de su talento vocal cuando estaba… 2022-03-16T21:09:46Z

Por su parte, también cierra un ciclo en el programa de pareja para dedicarse a su familia, explotando su faceta como empresaria, madre y su talento por comunicar sigue intacto con su podcast “Sin Filtros”.





Ana Patricia Sin Filtro Ep. 60 – Cómo realmente debemos cuidarnos la piel Nos bombardean con tanta información y tantos productos para cuidarnos la piel que ya ni sabemos en quien creer. Por eso en este episodio Ana Patricia además de revelar sus secretos, entrevista a una gran experta para ayudarte a que tengas una piel como de estrella de Hollywood. Sigue a Ana Patricia Sin Filtro en… 2022-03-09T07:00:28Z

Ana Patricia también reveló que tendrá en su podcast como invitada a otra ex reina de Nuestra Belleza Latina: Francisca. “Vine a decir que hicimos un episodio de mi podcast Ana Patricia, Sin Filtro”, contó. “Por fin se dignó a invitarme”, bromeó Francisca por la conversación que nos tiene a todos al pendiente.

Desde AhoraMismo estamos muy emocionados de ver de nuevo Ana Patrica en las pantallas de Despierta América, estando más cerca con su público que la ha apoyado desde el principio ¡Felicidades!