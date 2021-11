Amara La Negra está embarazada: ¿Cuántos hijos espera?

Dana Danelys de los Santos, conocida artísticamente como Amara La Negra, se encuentra en la dulce espera de gemelos.

La estrella con raíces dominicanas dio a conocer la noticia de su embarazo a través de una publicación en su perfil oficial en la plataforma de Instagram en horas de la tarde de este jueves, 4 de noviembre.

“¡Estoy tan emocionada de finalmente compartir que tenemos gemelos en camino! ¡Gracias @clearblue por ser parte de nuestro viaje y darme las noticias más increíbles! ¡No hay nada mejor que ver la palabra EMBARAZADA! Aunque estoy asustada y nerviosa, especialmente después de tener un aborto espontáneo, también estoy emocionada y tengo una montaña rusa de emociones, pero realmente es una bendición. #ClearBlueConfirmed #ClearBluePartner #RainbowBaby”, puntualizó la conductora de Nuestra Belleza Latina en su publicación en la red social de Instagram.

El anuncio de Amara La Negra estalló las redes sociales

El sorpresivo anuncio del embarazo de Amara La Negra contó con más de 168 mil ‘Likes’ y alrededor de 7300 comentarios en la plataforma de Instagram.

Las reacciones de diversas personalidades de la industria del entretenimiento de habla hispana no se hicieron esperar en la publicación de la presentadora de televisión.

“Felicidades, bendiciones”, escribió Clarissa Molina, ganadora de Nuestra Belleza Latina en la edición del año 2016.

“Felicidades”, afirmó la actriz venezolana Marjorie De Sousa.

“Bendita seas tú, esos bebés y ese útero. Alegría y protección infinitas. Amén. ¡Felicidades”, destacó la cantante estadounidense Emily Estefan.

“Felicidades 🥳💕💕💕”, puntualizó la puertorriqueña Aleyda Ortiz, ganadora de Nuestra Belleza Latina en la edición del año 2014.

“¡Dios mío! Qué emocionante. ¡Felicitaciones”, afirmó la cantante estadounidense Chiquis Rivera.

¿Quién es el padre de los gemelos que espera Amara La Negra?

En una entrevista exclusiva con la revista People en Español, Amara La Negra decidió no revelar la identidad del progenitor de los gemelos que espera y enfatizó que al igual que su progenitora, ella será madre soltera.

“Voy a ser madre soltera. Hay una parte de mí que me hace sentir más enfocada, más fuerte. Sé que mis bebés van a depender de mí. También entiendo que padre no es el que engendra, es el que cría. En su momento, si Dios me da la bendición de conseguir al hombre correcto, que me apoye, que me acepte con mis hijos, pues amén, bien recibido. Pero me siento bendecida y estoy tan contenta que a mí hasta se me olvida eso [de ser madre soltera]. Estoy más enfocada en mis bebés”, aseveró la artista.

Al ser cuestionada por People en Español sobre cómo le había dado la noticia de su embarazo al padre de los pequeños, la estrella de Univision dijo: “En mi caso, yo amanecí embarazada como la Virgen María. Amanecí embarazada y eso es todo lo que yo me acuerdo”.

¿Cuándo se enteró que estaba embarazada?

Amara La Negra se enteró de su embarazo a mediados del mes de agosto durante las grabaciones del show “Love & Hip Hop Miami” de la cadena televisiva VH1, tal y como lo dio a conocer en su entrevista con People en Español.

“Sentía unas nauseas que pensaba que la comida me estaba cayendo mal. El instinto de mujer me dijo: ‘Hazte una prueba de embarazo’. Me hice mi prueba y salí positiva”, confesó la estrella con raíces dominicanas a la publicación estadounidense.

Al ser cuestionada sobre los nombres que llevarán sus hijos, ella expresó que inicialmente esperará conocer el sexo de los pequeños para poder centrarse en la selección de los nombres, pero algo si enfatizó: Los nombres de sus hijos no serán nada sencillos.

En la actualidad, Amara La Negra tiene cuatro meses de gestación de gemelos.

Amara La Negra anteriormente sufrió un aborto espontáneo

Con la sinceridad que la ha caracterizado desde que saltó a la fama, Amara La Negra declaró a People en Español que sufrió un aborto espontáneo antes de quedar embarazada de sus gemelos.

“En julio pierdo [un bebé] y a finales de agosto, como a las tres semanas ya estaba embarazada. Fue muy raro porque cuando fui a ver al doctor me dijo que el saquito gestacional [estaba vacío]. Ahí fue que se entendió que se fue [el embrión]. Entonces se sospecha que eran trillizos, es difícil decirlo ahora porque tenía bastante sangrado y estaba muy adolorida”, destacó la intérprete en su entrevista con People en Español.