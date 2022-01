Univisión deja sin empleo a Aleyda Ortiz: ¿Qué le duele a la exreina de su salida?

Los seguidores de la exreina de belleza Aleyda Ortiz llevan días extrañados al ver que la preciosa puertorriqueña no volvió a aparecer en Despierta América, donde presentaba el segmento ‘Gangas and Deals’. Y aunque Univisión no hizo ningún anuncio sobre los motivos por los que la boricua no estaba en el show, la joven confesó que el canal la sacó y ya no tiene empleo con ellos.

Así lo reveló la ex Nuestra Belleza Latina, en diálogo con la periodista Mandy Fridmann, del periódico La Opinión, donde abordó el tema y confesó que Univisión le informó que no iba a renovarle el contrato y que no había ya un espacio para ella en esa televisora.

“Mi contrato con Univisión expiró. Terminó un ciclo de mucho crecimiento y agradecida por todas las oportunidades“, fue la respuesta que Aleyda dio al citado diario, sin querer entrar en detalles adicionales.





Gangas + Deals regresa con Aleyda Ortiz y ahora tú podrás vender tus productos Después de una renovación total, Gangas + Deals regresa con Aleyda Ortiz al frente. La boricua nos explicó qué novedades trae esta faceta de nuestra tienda en línea y cómo a partir de ahora cualquier emprendedor latino podrá tener una plataforma de venta para hacer crecer su negocio. Compra Gangas + Deals: bit.ly/2OIodOl Suscríbete para… 2020-11-11T21:01:37Z

Lo que sí dejó ver Aleyda es que la decisión la sorprendió un poco y le dio mucha tristeza no haberle podido decir adiós a su público, pues fue sacada del segmento, que ahora presenta Lourdes Stephen, sin aviso previo.

“Lo más difícil ha sido no haber tenido oportunidad de despedirme de mi público”, comentó la boricua, quien tras su participación en el reality ‘Mira Quién Baila’, el año pasado, mostró ser una de las exreinas de Nuestra Belleza Latina más queridas y más apoyadas.





Aleyda Ortiz trae productos para mantenerte en forma (y tienen descuento) | Gangas + Deals El verano ya está aquí y tú también puedes obtener ese cuerpo que tanto anhelas consiguiendo estos artículos que Aleyda Ortiz trajo directo de la tienda en línea de Gangas+ Deals. Carlos Calderón probó él mismo las ligas y bandas para hacer ejercicio, dando testimonio que sí ayudan a tonificar los músculos. #DespiertaAmerica SUSCRÍBETE bit.ly/20L91KL… 2021-07-12T17:06:04Z

A pesar de haber quedado desempleada, la conductora de televisión aseguró que recibe este momento en su vida como una nueva etapa, a la que quiere ver con mucho optimismo.

“Estoy emocionada de iniciar una nueva etapa, y abierta a nuevas experiencias y retos. Lo más difícil ha sido no haber tenido oportunidad de despedirme de mi público“, insistió Aleyda.

El reporte de La Opinión señaló que a pesar de que el contrato de la puertorriqueña expiraba este lunes 31 de enero, la nueva junta directiva de Univisión le avisó el pasado 21 de enero que ya no seguiría con el canal ni conel segmento ‘Gangas and Deals’. Fue en ese momento que le cayó a Aleyda el balde de agua fría, y además le habrían pedido de inmediato, entregar sus cosas ya que ese sería su último día con Univisión.

Hasta ahora el canal ha guardado silencio sobre el tema.

Aleyda se ha caracterizado por ser una mujer muy honesta con su público, lo que ha creado una relación más sólida con los televidentes, y hace un tiempo al recordar su triunfo como Nuestra Belleza Latina, confesó que lo vio un poco como una maldición, pues la afectó emocionalmente.

“Después de ganar la corona, yo sentí que lo logré, era la vida ‘la, la, la”, Next… y luego me doy cuenta, creo que ha sido lo más duro… yo toqué fondo. Ha sido lo peor (se decía): ‘Quiero meterme en un hoyito, en un hueco’. Y sentí que me fui metiendo hacia abajo y fue como (cuestionarse a si misma) ‘esperate, por qué lo que a mí más felicidad me trajo, me está dando tanta desilusión y tanta tristeza’. Fue algo difícil”, confesó la bella exreina en un diálogo con Jomari Goyso.

“A todas nos ha tratado por áreas distintas (el impacto negativo de ser reinas). Y a mí me tocó por el lado emocional. Creo que tiene que ver mucho con el amor propio, con amarme a mí misma. Yo dije en esa época: ‘bajá de peso, gané la corona’ y de momento, hasta aquí y ahí fue un golpe con la realidad”, agregó Aleyda.

