“Corazón Guerrero” con Alejandra Espinoza: ¿Cómo le fue en audiencia al melodrama?

Alejandra Espinoza debutó con el personaje de Mariluz en el melodrama de “Corazón Guerrero” su gran pasión por la actuación la ha posicionado como una artista integral, pues su desenvolvimiento ha logrado buena receptividad por parte de su público.

Alejandra Espinoza gana la corona de Nuestra Belleza Latina en el año 2007, desde ese momento se hace un nombre en los medios de comunicación siendo talento de Univision, pues no solo la animación es su fuerte sino también la actuación. Su actual proyecto, la ha posicionado de nuevo en la pantalla chica con su debut protagónico en el nuevo melodrama de TelevisaUnivision “Corazón Guerrero”.

El melodrama que produce Salvador Mejía inició con el pie derecho sus emisiones en México tras registrar durante su primer episodio más de 2 millones de televidentes.

“Corazón guerrero lideró la franja de las 16:30 hrs., al registrar 2.2 millones de audiencia, superando a su competencia por 281%”, anunció Televisa en un comunicado de prensa.

De que va su personaje

Espinoza personifica a Mariluz García, una mujer decidida e independiente que no se deja doblegar por las adversidades, lucha y sale adelante con optimismo y valentía. Buscando superarse, estudia una carrera en línea.A pesar de la ausencia de su padre, Guadalupe, su amorosa madre, y Conchita, su abuela y maestra de vida, le han brindado un hogar estable.

Alejandra Espinoza orgullosa de su papel protagónico

“ha sido muchísimo mejor de lo que yo me imaginaba y muchísimo mejor de lo que yo soñaba. Me siento superbendecida de formar parte de esta gran familia en la que se ha convertido toda la familia de ‘Corazón guerrero’. Nos llevamos superbien, que eso es bien importante y hace el trabajo mucho más ameno y que te den ganas de ir a trabajar”, aseguró la animadora en una reciente entrevista con People en Español.

“Corazón Guerrero” que trata este melodrama

“Corazón Guerrero” narra la historia de los hermanos Jesús, Damián y Samuel, quienes llegan a la vida del poderoso Augusto Ruiz Montalvo (Diego Olivera), con la consigna de hacerle pagar por todo el daño que les hizo y recuperar lo que les robó. Para lograr su objetivo, los hermanos Guerrero se ganan la confianza de su enemigo, hasta infiltrarse en su círculo más íntimo, su familia. Pronto descubren que lo que Augusto más ama son sus hijas. Carlota (Altair Jarabo), Domenica (Oka Giner) y Emma (Karena Flores), serán el objetivo de su misión de justicia.

El talento de Espinoza hizo que cautivara a todos sus seguidores, pues el carisma, belleza y humildad de su personaje traspasa las pantallas. Desde AhoraMismo aplaudimos el desenvolvimiento de Alejandra así como su pasión en cualquier área del entretenimiento que desempeña.