Alejandra Espinoza regresa a las telenovelas con rol protagónico

A escasos días de finalizar la conducción de Nuestra Belleza Latina 2021, Alejandra Espinoza ya tiene un nuevo proyecto en puerta, se trata de su participación protagónica en el nuevo melodrama de Televisa.

En una entrevista exclusiva con el periodista Eden Dorantes, el afamado productor mexicano Salvador Mejía dio a conocer que Espinoza formará parte del elenco protagónico de su nueva telenovela “Corazón Guerrero”.

“Alejandra Espinoza va a ser la protagonista. Es una gran actriz, tiene una estrella, tiene un ‘charming’ sensacional para el personaje que le estamos dando la oportunidad y agradezco a la empresa su apoyo”, manifestó Mejía en su entrevista con Dorantes a las afueras de las instalaciones de Televisa.

La producción de “Corazón Guerrero” iniciará sus grabaciones en el mes de enero del año 2022 en territorio mexicano, y el proyecto será transmitido en los Estados Unidos a través de la programación de la cadena televisiva Univision, quienes tienen un contrato de exclusividad con Televisa.





En el proyecto dramático, Alejandra Espinoza compartirá créditos con actores como Gonzalo García Vivanco, Rodrigo Guirao, Oka Giner, Christian de la Campa, Ana Martin, Marlene Favela, Sabinne Moussier y Diego Olivera.

Espinoza volverá a los melodramas tras su participación especial en producciones televisivas como lo fueron “El Dragón” y “Rubí”.

De acuerdo con información reseñada por la revista People en Español, la estrella mexicana vivirá en México durante los primeros seis meses del año 2022, esto debido a que es el período de tiempo que durarán las grabaciones de la nueva telenovela de Salvador Mejía.

Al ser cuestionado sobre la personalidad que interpretará el rol de antagonista en “Corazón Guerrero”, Salvador Mejía puntualizó que aún se encuentra en audiciones para seleccionar a la actriz que dará vida a ese personaje en la historia.

“Corazón Guerrero” es una adaptación mexicana de la exitosa telenovela argentina “Valientes”, transmitida con gran éxito en los años 2009 y 2010, según informó el portal Info Novelas.

Mejía regresa a Televisa después de varios años de ausencia en la programación de la cadena televisiva líder en telenovelas en el mercado de habla hispana.

El último proyecto de Salvador Mejía para Televisa fue la telenovela “En Tierras Salvajes” (2017), protagonizada por Claudia Álvarez, Diego Olivera, Cristián de la Fuente, Horacio Pancheri, Ninel Conde, César Évora y Daniela Romo.

Meses antes de dar inicio a la duodécima temporada de Nuestra Belleza Latina, Alejandra Espinoza estuvo visitando México para participar en la audiciones de la telenovela “La Desalmada”, actualmente transmitida por Univision.

Tras audicionar para el melodrama del productor José Alberto Castro, Espinoza logró alzarse con el rol de uno de los personajes principales, pero por compromisos profesionales en los Estados Unidos, se vio en la necesidad de rescindir de su participación en el proyecto que actualmente es protagonizado por los actores José Ron y Livia Brito.

En una entrevista con el show Espacio, la intérprete mexicana manifestó no sentirse arrepentida de no formar parte del elenco de ‘La Desalmada’: “De nada de lo que yo hago en mi vida me arrepiento, te lo prometo. Jamás me arrepiento de nada”.

Alejandra Espinoza también confesó en su entrevista con el show ‘Espacio’ que hace unos meses fue contactada por la producción de ‘La Desalmada’ para una participación especial en la exitosa telenovela, pero por compromisos con Univision y NBL tuvo que rechazar la oportunidad: “Hace unos ‘mesecitos’ atrás me hablaron para otro personaje en ‘La Desalmada’ también y tampoco puedo hacerlo porque estoy aquí en Nuestra Belleza Latina”.